Украина планирует увеличить количество дронов для ВСУ до 4,5 млн в 2025 году
Киев • УНН
Министерство обороны и Госспецсвязь закупили более 1,5 млн дронов в 2024 году. В 2025 году планируется увеличить количество БПЛА до 4,5 млн единиц.
Продолжает расти количество беспилотных летательных аппаратов, которые поставляются в подразделения Вооруженных сил Украины. По результатам 2024 года Минобороны и Госспецсвязи закупили более 1.5 млн дронов; в 2025 году планируется значительное увеличение.
Передает УНН с ссылкой пресс-служба Министерства обороны Украины.
Возможности отечественного ОПК в 2025 году составляют примерно 4.5 млн FPV-дронов, отметил директор Департамента политики закупок Министерства обороны Украины Глеб Каневский.
В 2023 году Минобороны закупало тысячи дронов; по результатам 2024 года мы вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины закупили более 1.5 млн дронов. .. В этом году цифры будут еще больше
Обращаясь к предыдущим цифрам, он отметил, что 96% суммы (имеется в виду 2023 и 2024 годы - ред) были выплачены украинским производителям и поставщикам. Это оказало положительный эффект на развитие украинской отрасли производства БПЛА, добавляет специалист.
Напомним
Украинские беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в самарской области рф. Завод является одним из крупнейших производителей авиационного топлива для военных самолетов, включая Су-27 и Ту-22М3.
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