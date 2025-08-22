Украинские пилоты рассказали об операции с эффективным применением западного вооружения

Высокоточный авиационный удар по объектам россиян – это четкие и слаженные действия, планирование и тщательные расчеты, опыт и взаимодействие на десятках оперативных аэродромов. Украинские пилоты рассказали об одной из таких операций, где тактическая авиация Воздушных Сил эффективно применяет западное вооружение, не давая противнику шансов на земле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сюжет Воздушных Сил.

"Воздушная операция – чрезвычайно сложная задача!

Высокоточный авиационный удар по объектам противника – это четкие и слаженные действия, планирование и тщательные расчеты, опыт и взаимодействие на десятках оперативных аэродромов.

Украинские пилоты рассказывают об одной из таких операций, где тактическая авиация Воздушных Сил эффективно применяет западное вооружение, не давая противнику шансов на земле!", - подчеркнули в Воздушных Силах ВС Украины.

Пилот истребителя Су-27 с позывным "Хулиган" рассказал о пуске ракет ADM-160 MALD.

Сегодня я осуществлял пуски ракет ADM-160 MALD. Эти ракеты предназначены для того, чтобы брать на себя основной удар противовоздушной обороны, ставить помехи. Эта ракета является обманкой для систем ПВО. В это время на другом аэродроме наши побратимы программируют ракеты Storm Shadow или SCALP для нанесения ударов по противнику - сказал «Хулиган».

Пилот истребителя Су-27 с позывным "Викинг" добавил, что в сотрудничестве с ударными группами во время таких операций используются противорадиолокационные ракеты HARM.

После вылета нашего и бомбардировщиков мы вышли в определенные заданные пусковые рубежи и осуществили пуск крылатых ракет - рассказал пилот «Хулиган».

"Викинг" подчеркнул, что вся группа, принимавшая участие в этой операции, отработала на крайне высоком уровне.

Мой летный состав рвется в бой. У нас есть очередь. Когда я вижу, что задача очень рискованная, я стараюсь идти сам - заявил командир бригады тактической авиации Александр Довгач.

Напомним

Сегодня Украина имеет уникальную авиационную конфигурацию, одновременно эксплуатируется как современная западная техника – F-16, Mirage и т.д., так и воздушные суда советского производства, в частности вертолеты Ми-8, которые украинские предприятия модернизируют для боевых задач.

По словам командующего армейской авиацией Вооруженных сил Украины полковника Павла Бардакова, сейчас Украина даже не рассматривает вариант отказа от советской техники, однако ее применение требует поддержания в боеготовом состоянии, надлежащего технического обслуживания и модернизации.

В свою очередь в Аэрокосмической ассоциации Украины сообщали о синергии гражданской и военной авиации. По словам Президента ассоциации Виктора Попова, примерами такой работы являются случаи, когда модернизированные транспортные самолеты, которые еще вчера работали в гражданской авиации, завтра могут выполнять задачи армейской авиации – доставлять боеприпасы, эвакуировать раненых или перевозить войска. Это непосредственный вклад в национальную безопасность и это крайне важно.