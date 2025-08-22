Украинские пилоты рассказали об операции с эффективным применением западного вооружения

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
12:16 • 554 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 7008 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 10726 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 8930 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 11027 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 10133 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 12725 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 22030 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 43776 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37659 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.1м/с
75%
741мм
Популярные новости
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине22 августа, 02:43 • 20353 просмотра
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto22 августа, 03:12 • 17404 просмотра
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22 августа, 04:16 • 10327 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 11254 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 4390 просмотра
публикации
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 7008 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 10726 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 43776 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 15196 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 49934 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 1076 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 4458 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 21340 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 89435 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 82595 просмотра
Актуальное
Лекарственные средства
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Криптовалюта
COVID-19

Украинские пилоты рассказали об операции с эффективным применением западного вооружения

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Украинские пилоты рассказали об успешной воздушной операции с применением западного вооружения. Использование ракет ADM-160 MALD в качестве обманки позволило нанести высокоточные удары по объектам противника.

Украинские пилоты рассказали об операции с эффективным применением западного вооружения

Высокоточный авиационный удар по объектам россиян – это четкие и слаженные действия, планирование и тщательные расчеты, опыт и взаимодействие на десятках оперативных аэродромов. Украинские пилоты рассказали об одной из таких операций, где тактическая авиация Воздушных Сил эффективно применяет западное вооружение, не давая противнику шансов на земле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сюжет Воздушных Сил.

"Воздушная операция – чрезвычайно сложная задача!

Высокоточный авиационный удар по объектам противника – это четкие и слаженные действия, планирование и тщательные расчеты, опыт и взаимодействие на десятках оперативных аэродромов.

Украинские пилоты рассказывают об одной из таких операций, где тактическая авиация Воздушных Сил эффективно применяет западное вооружение, не давая противнику шансов на земле!", - подчеркнули в Воздушных Силах ВС Украины.

Пилот истребителя Су-27 с позывным "Хулиган" рассказал о пуске ракет ADM-160 MALD.

Сегодня я осуществлял пуски ракет ADM-160 MALD. Эти ракеты предназначены для того, чтобы брать на себя основной удар противовоздушной обороны, ставить помехи. Эта ракета является обманкой для систем ПВО. В это время на другом аэродроме наши побратимы программируют ракеты Storm Shadow или SCALP для нанесения ударов по противнику

- сказал «Хулиган».

Пилот истребителя Су-27 с позывным "Викинг" добавил, что в сотрудничестве с ударными группами во время таких операций используются противорадиолокационные ракеты HARM.

После вылета нашего и бомбардировщиков мы вышли в определенные заданные пусковые рубежи и осуществили пуск крылатых ракет

- рассказал пилот «Хулиган».

"Викинг" подчеркнул, что вся группа, принимавшая участие в этой операции, отработала на крайне высоком уровне.

Мой летный состав рвется в бой. У нас есть очередь. Когда я вижу, что задача очень рискованная, я стараюсь идти сам

- заявил командир бригады тактической авиации Александр Довгач.

Напомним

Сегодня Украина имеет уникальную авиационную конфигурацию, одновременно эксплуатируется как современная западная техника – F-16, Mirage и т.д., так и воздушные суда советского производства, в частности вертолеты Ми-8, которые украинские предприятия модернизируют для боевых задач.

По словам командующего армейской авиацией Вооруженных сил Украины полковника Павла Бардакова, сейчас Украина даже не рассматривает вариант отказа от советской техники, однако ее применение требует поддержания в боеготовом состоянии, надлежащего технического обслуживания и модернизации.

В свою очередь в Аэрокосмической ассоциации Украины сообщали о синергии гражданской и военной авиации. По словам Президента ассоциации Виктора Попова, примерами такой работы являются случаи, когда модернизированные транспортные самолеты, которые еще вчера работали в гражданской авиации, завтра могут выполнять задачи армейской авиации – доставлять боеприпасы, эвакуировать раненых или перевозить войска. Это непосредственный вклад в национальную безопасность и это крайне важно.

Анна Мурашко

Война в УкраинеТехнологии
Виктор Попов
Defence City
Крылатая ракета
Дассо Мираж 2000
Микоян МиГ-29
Сухой Су-27
Крылатая ракета Storm Shadow
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Ми-8
Су-25
Украина
F-16 Fighting Falcon