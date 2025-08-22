$41.220.16
Ексклюзив
12:16 • 530 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 6972 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 10707 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 8914 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 11019 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 10128 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 12720 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22029 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 43767 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37657 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Українські пілоти розповіли про операцію з ефективним застосованням західного озброєння

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Українські пілоти розповіли про успішну повітряну операцію із застосуванням західного озброєння. Використання ракет ADM-160 MALD як обманки дозволило завдати високоточних ударів по об'єктах противника.

Українські пілоти розповіли про операцію з ефективним застосованням західного озброєння

Високоточний авіаційний удар по об’єктах росіян – це чіткі та злагоджені дії, планування і ретельні розрахунки, досвід та взаємодія на десятках оперативних аеродромів. Українські пілоти розповіли про одну з таких операцій, де тактична авіація Повітряних Сил ефективно застосовує західне озброєння, не даючи противнику шансів на землі. Про це УНН повідомляє з посиланням на сюжет Повітряних Сил.

"Повітряна операція – надзвичайно складне завдання!

Високоточний авіаційний удар по об’єктах противника – це чіткі та злагоджені дії, планування і ретельні розрахунки, досвід та взаємодія на десятках оперативних аеродромів.

Українські пілоти розповідають про одну з таких операцій, де тактична авіація Повітряних Сил ефективно застосовує західне озброєння, не даючи противнику шансів на землі!", - наголосили в Повітряних Силах ЗС України.

Пілот винищувача Су-27 на позивний "Хуліган" розповів про пуск ракет ADM-160 MALD.

Сьогодні я здійснював пуски ракет ADM-160 MALD. Ці ракети призначені для того, щоб брати на себе основний удар протиповітряної оборони, ставити перешкоди. Ця ракета є обманкою для систем ППО. В цей час на іншому аеродромі наші побратими програмують ракети Storm Shadow або SCALP для завдання ударів по противнику

- сказав «Хуліган».

Пілот винищувача Су-27 на позивний "Вікінг" додав, що у співпраці з ударними групами під час таких операцій використовуються протирадіолокаційні ракети HARM.

Після вильоту нашого та бомбардувальників ми вийшли в певні завданні пускові рубежі та здійснили пуск крилатих ракет

- розповів пілот «Хуліган».

"Вікінг" підкреслив, що вся група, яка приймала участь в цій операції відпрацювала на вкрай високому рівні.

Мій льотний склад рветься в бій. У нас є черга. Коли я бачу, що завдання дуже ризиковане, я стараюсь йти сам

- заявив командир бригади тактичної авіації Олександр Довгач.

Нагадаємо

Сьогодні Україна має унікальну авіаційну конфігурацію, одночасно експлуатується як сучасна західна техніка – F-16, Mirage тощо, так і повітряні судна радянського виробництва, зокрема вертольоти Ми-8, які українські підприємства модернізують для бойових завдань.

За словами командувача армійської авіації Збройних сил України полковника Павла Бардакова, наразі Україна навіть не розглядає варіант відмови від радянської техніки, однак її застосування потребує підтримки в боєготовому стані, належного технічного обслуговування та модернізації.

Своєю чергою в Аерокосмічній асоціації України повідомляли про синергію цивільної та військової авіації. За словами Президента асоціації Віктора Попова, прикладами такої роботи є випадки, коли модернізовані транспортні літаки, які ще вчора працювали у цивільній авіації, завтра можуть виконувати завдання армійської авіації – доставляти боєприпаси, евакуювати поранених чи перевозити війська. Це безпосередній внесок у національну безпеку і це вкрай важливо.

Анна Мурашко

