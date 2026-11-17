Судно Gas Husky затонуло неподалёку от берегов Болгарии. Самолёты и вертолёты болгарских военно-воздушных сил участвуют в поисково-спасательной операции в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны Болгарии 17 ноября, пишет УНН.

Детали

"Военнослужащие и самолёты Военно-воздушных сил участвуют в поисково-спасательной операции по спасению экипажа судна Gas Husky, которое затонуло примерно в 50 милях к востоку от Бялы", — говорится в сообщении.

Как указано, болгарский военный самолёт Су-25 вылетел в 10:25 по местному времени из Балчика и провёл воздушную разведку района. "Над местом происшествия был обнаружен спасательный плот с людьми. Для спасения терпящих бедствие был задействован вертолёт Cougar. Вскоре после 11:00 к месту происшествия вылетел второй самолёт Су-25", — отметили в МО Болгарии.

"Моторное судно Gas Husky исчезло с радаров вскоре после полуночи, а в 8:02 сегодня утром был активирован аварийный буй, который подаёт сигнал о затонувшем судне", — сообщили в болгарском Минобороны.

Как уточняет Reuters, речь идёт о танкере со сжиженным нефтяным газом, который подал сигнал бедствия у черноморского побережья Болгарии, всего в нескольких милях от места, где днём ранее, 16 ноября, другое судно было поражено дроном, сообщили два источника и местные СМИ.

Сообщается, что речь идёт о судне под флагом Либерии Gas Husky.

Причина инцидента, произошедшего в исключительной экономической зоне Болгарии, а также состояние танкера и экипажа сразу не были установлены. Базирующийся в Греции менеджер судна не был сразу доступен для комментариев.

Дополнение

Инцидент произошёл после того, как в понедельник, 16 ноября, грузовое судно, перевозившее пшеницу, затонуло примерно в 40 морских милях от того же участка побережья. Это стало последним поражением в серии инцидентов, в результате которых более 20 моряков пропали без вести, а также, как считается, погибли, что вызвало обеспокоенность по поводу расширения конфликта между Россией и Украиной в Чёрном море, отмечает Reuters.

У берегов Болгарии затонуло грузовое судно с 3 тысячами тонн пшеницы, экипаж эвакуировали