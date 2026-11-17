Судно Gas Husky затонуло неподалік від берегів Болгарії. Літаки та гелікоптери болгарських повітряних сил беруть участь у пошуково-рятувальній операції в Чорному морі. Про це повідомили у Міноборони Болгарії 17 листопада, пише УНН.

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"Військовослужбовці та літаки Повітряних сил беруть участь у пошуково-рятувальній операції екіпажу судна Gas Husky, яке затонуло приблизно за 50 миль на схід від Бяли", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, болгарський військовий літак Су-25 вилетів о 10:25 за місцевим часом з Балчика та провів повітряну розвідку району. "Над місцем події було встановлено рятувальний пліт з людьми. Для порятунку тих, хто зазнав лиха, було задіяно гелікоптер Cougar. Незабаром після 11:00 до місця події вирушив другий літак Су-25", - зазначили у МО Болгарії.

"Моторний Gas Husky зник з радарів невдовзі після опівночі, а о 8:02 сьогодні вранці було активовано аварійний буй, який подає сигнал про затонуле судно", - повідомили у болгарському Міноборони.

Як уточнює Reuters, ідеться про танкер зі зрідженим нафтовим газом, що надіслав сигнал лиха біля чорноморського узбережжя Болгарії, лише за кілька миль від того місця, де днем раніше, 16 листопада, інше судно було уражено дроном, про що повідомили два джерела та місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що ідеться про судно під прапором Ліберії Gas Husky.

Причина інциденту, який стався у виключній економічній зоні Болгарії, а також стан танкера та екіпажу не були одразу з'ясовані. Менеджер судна, що базується в Греції, не був одразу доступний для коментарів.

Доповнення

Інцидент стався після того, як у понеділок, 16 листопада, вантажне судно, що перевозило пшеницю, затонуло приблизно за 40 морських миль від тієї ж ділянки узбережжя. Це було останнє ураження у серії, в результаті чого понад 20 моряків зникли безвісти, а також, як вважається, загинули, що викликало занепокоєння щодо розширення конфлікту між росією та Україною в Чорному морі, зазначає Reuters.

Біля берегів Болгарії затонуло вантажне судно з 3 тисячами тонн пшениці, екіпаж евакуювали