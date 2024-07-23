На Покровском направлении украинские зенитники сбили очередной российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны. Об этом сообщили в Telegram ОСУВ "Хортица", передает УНН.

Благодаря меткости и профессионализму наших зенитчиков, сегодня российская авиация уменьшилась еще на один боевой самолет - на штурмовик Су-25. "Покровский треугольник" для российской авиации - говорится в сообщении.

Как сообщается, сбили очередной штурмовик Су-25 зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Это уже второй штурмовик Су-25 на счету бригады в этом месяце.