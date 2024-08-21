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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака ГУР на "Саваслейку": источники сообщают, что уничтожены три российских самолета, еще 5 - повреждены

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 13:57  •  19252 просмотра

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16 августа украинская разведка нанесла удар по аэродрому Саваслейка в РФ. Уничтожены МИГ-31К/И, два Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, это уже вторая атака на этот объект за неделю.

В результате операции украинской разведки, 16 августа был нанесен удар дронами-камикадзе по военному аэродрому Саваслейка в РФ. Уничтожен самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждено около пяти самолетов рф. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

В результате операции ГУР МОУ, 16 августа был нанесен удар дронами-камикадзе по военному аэродрому Саваслейка в Нижегородской области рф

- сообщает собеседник УНН.

Как сообщают источники в военной разведке, в результате атаки был уничтожен самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно МИГ-31К/И.

Отмечается, что предыдущий удар по аэродрому Саваслейка был нанесен 13 августа, в результате чего был поражен склад ГСМ и поврежден самолет МИГ-31К/И.

По данным космической разведки, на момент совершения атаки 13 августа на указанном аэродроме находились 11 самолетов МИГ-31К/И, самолет Ил-76, пять вертолетов Ми-8 и Ми-24

Дополнение

Генштаб сообщал, что в ночь на среду, 14 августа, дальнобойные дроны Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины совершили крупнейшую с начала полномасштабного вторжения атаку на российские военные аэродромы.

Спеціально спланована операція: джерело підтвердило відпрацювання дронами СБУ та Сил оборони по 4 російських військових аеродромах14 августа 2024, 11:10 • 32621 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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