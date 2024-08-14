Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам

Дроны СБУ и Силы обороны отработали по четырем российским аэропортам, что стало самой масштабной операцией по аэродромам, сообщил УНН источник в СБУ.

Детали

Как сообщил собеседник УНН, "дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны (ВС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну". "Веселая" ночка сегодня была на аэродромах воронеж, курск, саваслейка и борисоглебск", - сообщил источник. Источники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.

Российские военкоры в соцсетях уже ныли, что удар был результативным, и что ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные паблики писали о 10 взрывах только на "саваслейке", откуда регулярно взлетают МиГи, которые терроризируют всю Украину воздушными тревогами.

Теперь ожидаются спутниковые фото с уничтоженными российскими истребителями и складами.

"СБУ продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", - сообщил информированный источник в СБУ.

Супутник NASA зафіксував пожежу у районі аеродрому "саваслейка" після атаки дронів