Спутник NASA зафиксировал пожар в районе аэродрома "саваслейка" в рф после атаки дронов

Пожар в районе аэродрома "саваслейка" в рф после удара дронов был зафиксирован спутником NASA, сообщает в среду российская служба "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

Спутники системы фиксации пожаров на поверхности земли зафиксировали в районе военного аэродрома "саваслейка" в нижегородской области, который прошлой ночью атаковали беспилотники. Факт взрыва на территории авиабазы подтверждает и геолокация одного из видео очевидцев.

На этой авиабазе среди прочего базируются истребители МиГ-31К, носители ракет "Кинжал", которыми россия наносит удары по Украине.

Дополнение

В ночь на 14 августа россию атаковали дронами. В минобороны рф говорят о якобы сбитии 4 ракет и 117 БПЛА. В пабликах же утверждают о взрывах вблизи военных аэродромов. В частности, по сообщениям, в воронежской области после атаки горел аэродром "борисоглебск". В нижегородской области сообщали о "прилетах" по "саваслейке", где базируются носители ракет "Кинжал" МиГ-31К.

По данным ISW, российские милиблогеры утверждают, что украинские силы продолжают наступать в курской области на фоне попыток россии стабилизировать линию фронта в этом районе.