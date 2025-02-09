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Окупанти 133 рази намагалися прорвати оборону: наші воїни стримали наступ на всіх напрямках

Київ • УНН

 • 22974 перегляди

За минулу добу відбулось 133 бойових зіткнення, противник завдав 91 авіаудар та понад 5800 обстрілів. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку, де відбулось 54 штурмові дії.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 133 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Про це інформує УНН з посиланням на ранковий звіт Генштабу Збройних Сил України (ЗСУ) в Telegram.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00 09.02.2025, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаудару, зокрема, скинув 147 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 127 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2856 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великі Проходи, Липці, Маркове, Дружківка, Костянтинівка, Василівка, Гришине, Багатир, Розлив, Гуляйполе, Новодарівка, Новопіль, Ольгівське, Степногірськ, Мар’ївка

- йдеться у зведенні.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по шести районах зосередження особового складу та техніки, трьох артилерійських засобах, а також двох радіолокаційних станціях російських загарбників.

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Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався просунутись уперед у напрямках Нового, Колодязів, Новоєгорівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора в районах Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне, Калинове, Водяне Друге, Зелене Поле, Новоторецьк, Лисівка, Покровськ, Удачне, Надіївка, Преображенка та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак позицій наших військ, зусилля концентрували поблизу Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку Новополя.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 44 авіаційних ударів, із застосуванням 64 керованих бомб, а також здійснив 544 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 15 - із реактивних систем залпового вогню

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На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу

- повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, літак, 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 127 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо

Лідер Північної Кореї заявив про "незмінну" підтримку росії у війні проти України. Він також анонсував подальший розвиток ядерних сил КНДР у відповідь на співпрацю США, Японії та Південної Кореї.

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