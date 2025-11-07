ukenru
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 23981 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 27792 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 28315 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32450 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 58391 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
ВІЛ-інфекція поширюється в російських регіонах з катастрофічною швидкістю - розвідка

Київ

В умовах, коли держава витрачає мільярди на армію, а соціальні програми скорочуються, ВІЛ-інфекція поширюється з катастрофічною швидкістю. Іркутська область фіксує 611 нових випадків зараження за перші п’ять місяців 2025 року, а загальна кількість інфікованих перевищує 31 тисячу осіб.

ВІЛ-інфекція поширюється в російських регіонах з катастрофічною швидкістю - розвідка

У російських регіонах назріває епідеміологічна катастрофа. В умовах, коли держава витрачає мільярди на армію, а соціальні програми скорочуються, ВІЛ-інфекція поширюється з катастрофічною швидкістю, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Поки кремль продовжує фінансувати війну проти України й західні санкції поступово перекривають доступ до ресурсів, у російських регіонах назріває епідеміологічна катастрофа. В умовах, коли держава витрачає мільярди на армію, а соціальні програми скорочуються, ВІЛ-інфекція поширюється з катастрофічною швидкістю 

- йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, Іркутська область фіксує 611 нових випадків зараження за перші п’ять місяців 2025 року. Загальна кількість інфікованих перевищує 31 тисячу осіб. Це один із найвищих показників у країні, який свідчить про хронічну неспроможність місцевої системи охорони здоров’я.

Потрібні солдати та робітники на заводи: рф позбавляє власну молодь права на освіту - розвідка27.10.25, 16:13 • 3317 переглядiв

У Республіці Хакасія захворюваність зросла на 11 % порівняно з минулим роком. Особливо стрімко зростає частка заражених серед людей віком від 50 років – з 14,7 % до 21,6 %. Така динаміка свідчить про на повну відсутність профілактики серед старших вікових груп, які залишаються поза увагою медичних служб.

росія компенсує значний дефіцит лікарів і педагогів імпортом дешевої робочої сили - розвідка31.10.25, 21:10 • 4160 переглядiв

У Республіці Комі за перші чотири місяці року приріст захворюваності перевищив 7 %. Це ще один сигнал про те, що епідемія виходить з-під контролю, а державна система не справляється з базовими викликами.

На тлі масової пропаганди, репресій проти інакомислячих з боку фсб та релігійної риторики, яка зводить сексуальну освіту до гасла "зі школи – у пологовий", просвітницької діяльності практично немає. У таких умовах основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий. Це – прямий наслідок системної деградації інституцій, які мали б захищати здоров’я населення 

- резюмували в розвідці.

Масова мілітаризація освіти: у рф закупили понад 18 тисяч дронів для дітей і готують операторів у школах - розвідка04.11.25, 16:05 • 2199 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Україна