Поки кремль продовжує фінансувати війну проти України й західні санкції поступово перекривають доступ до ресурсів, у російських регіонах назріває епідеміологічна катастрофа. В умовах, коли держава витрачає мільярди на армію, а соціальні програми скорочуються, ВІЛ-інфекція поширюється з катастрофічною швидкістю - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, Іркутська область фіксує 611 нових випадків зараження за перші п’ять місяців 2025 року. Загальна кількість інфікованих перевищує 31 тисячу осіб. Це один із найвищих показників у країні, який свідчить про хронічну неспроможність місцевої системи охорони здоров’я.

У Республіці Хакасія захворюваність зросла на 11 % порівняно з минулим роком. Особливо стрімко зростає частка заражених серед людей віком від 50 років – з 14,7 % до 21,6 %. Така динаміка свідчить про на повну відсутність профілактики серед старших вікових груп, які залишаються поза увагою медичних служб.

У Республіці Комі за перші чотири місяці року приріст захворюваності перевищив 7 %. Це ще один сигнал про те, що епідемія виходить з-під контролю, а державна система не справляється з базовими викликами.

На тлі масової пропаганди, репресій проти інакомислячих з боку фсб та релігійної риторики, яка зводить сексуальну освіту до гасла "зі школи – у пологовий", просвітницької діяльності практично немає. У таких умовах основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий. Це – прямий наслідок системної деградації інституцій, які мали б захищати здоров’я населення - резюмували в розвідці.

