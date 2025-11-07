ukenru
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноября
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
ВИЧ-инфекция распространяется в российских регионах с катастрофической скоростью - разведка

Киев • УНН

 • 132 просмотра

В условиях, когда государство тратит миллиарды на армию, а социальные программы сокращаются, ВИЧ-инфекция распространяется с катастрофической скоростью. Иркутская область фиксирует 611 новых случаев заражения за первые пять месяцев 2025 года, а общее количество инфицированных превышает 31 тысячу человек.

ВИЧ-инфекция распространяется в российских регионах с катастрофической скоростью - разведка

В российских регионах назревает эпидемиологическая катастрофа. В условиях, когда государство тратит миллиарды на армию, а социальные программы сокращаются, ВИЧ-инфекция распространяется с катастрофической скоростью, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Пока кремль продолжает финансировать войну против Украины и западные санкции постепенно перекрывают доступ к ресурсам, в российских регионах назревает эпидемиологическая катастрофа. В условиях, когда государство тратит миллиарды на армию, а социальные программы сокращаются, ВИЧ-инфекция распространяется с катастрофической скоростью 

- говорится в сообщении.

По данным разведки, Иркутская область фиксирует 611 новых случаев заражения за первые пять месяцев 2025 года. Общее количество инфицированных превышает 31 тысячу человек. Это один из самых высоких показателей в стране, который свидетельствует о хронической несостоятельности местной системы здравоохранения.

Нужны солдаты и рабочие на заводы: рф лишает собственную молодежь права на образование – разведка27.10.25, 16:13 • 3315 просмотров

В Республике Хакасия заболеваемость выросла на 11 % по сравнению с прошлым годом. Особенно стремительно растет доля зараженных среди людей в возрасте от 50 лет – с 14,7 % до 21,6 %. Такая динамика свидетельствует о полном отсутствии профилактики среди старших возрастных групп, которые остаются без внимания медицинских служб.

россия компенсирует значительный дефицит врачей и педагогов импортом дешевой рабочей силы - разведка31.10.25, 21:10 • 4160 просмотров

В Республике Коми за первые четыре месяца года прирост заболеваемости превысил 7 %. Это еще один сигнал о том, что эпидемия выходит из-под контроля, а государственная система не справляется с базовыми вызовами.

На фоне массовой пропаганды, репрессий против инакомыслящих со стороны фсб и религиозной риторики, которая сводит сексуальное образование к лозунгу "из школы – в родильный", просветительской деятельности практически нет. В таких условиях основным путем передачи ВИЧ остается половой. Это – прямое следствие системной деградации институций, которые должны были бы защищать здоровье населения 

- резюмировали в разведке.

Массовая милитаризация образования: в рф закупили более 18 тысяч дронов для детей и готовят операторов в школах - разведка04.11.25, 16:05 • 2199 просмотров

Антонина Туманова

