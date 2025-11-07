ВИЧ-инфекция распространяется в российских регионах с катастрофической скоростью - разведка
Киев • УНН
В условиях, когда государство тратит миллиарды на армию, а социальные программы сокращаются, ВИЧ-инфекция распространяется с катастрофической скоростью. Иркутская область фиксирует 611 новых случаев заражения за первые пять месяцев 2025 года, а общее количество инфицированных превышает 31 тысячу человек.
В российских регионах назревает эпидемиологическая катастрофа. В условиях, когда государство тратит миллиарды на армию, а социальные программы сокращаются, ВИЧ-инфекция распространяется с катастрофической скоростью, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
Пока кремль продолжает финансировать войну против Украины и западные санкции постепенно перекрывают доступ к ресурсам, в российских регионах назревает эпидемиологическая катастрофа. В условиях, когда государство тратит миллиарды на армию, а социальные программы сокращаются, ВИЧ-инфекция распространяется с катастрофической скоростью
По данным разведки, Иркутская область фиксирует 611 новых случаев заражения за первые пять месяцев 2025 года. Общее количество инфицированных превышает 31 тысячу человек. Это один из самых высоких показателей в стране, который свидетельствует о хронической несостоятельности местной системы здравоохранения.
Нужны солдаты и рабочие на заводы: рф лишает собственную молодежь права на образование – разведка27.10.25, 16:13 • 3315 просмотров
В Республике Хакасия заболеваемость выросла на 11 % по сравнению с прошлым годом. Особенно стремительно растет доля зараженных среди людей в возрасте от 50 лет – с 14,7 % до 21,6 %. Такая динамика свидетельствует о полном отсутствии профилактики среди старших возрастных групп, которые остаются без внимания медицинских служб.
россия компенсирует значительный дефицит врачей и педагогов импортом дешевой рабочей силы - разведка31.10.25, 21:10 • 4160 просмотров
В Республике Коми за первые четыре месяца года прирост заболеваемости превысил 7 %. Это еще один сигнал о том, что эпидемия выходит из-под контроля, а государственная система не справляется с базовыми вызовами.
На фоне массовой пропаганды, репрессий против инакомыслящих со стороны фсб и религиозной риторики, которая сводит сексуальное образование к лозунгу "из школы – в родильный", просветительской деятельности практически нет. В таких условиях основным путем передачи ВИЧ остается половой. Это – прямое следствие системной деградации институций, которые должны были бы защищать здоровье населения
Массовая милитаризация образования: в рф закупили более 18 тысяч дронов для детей и готовят операторов в школах - разведка04.11.25, 16:05 • 2199 просмотров