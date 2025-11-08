Правительство рф продвигает законопроект об именных сертификатах на лекарства номиналом 4,5 тыс. рублей для малообеспеченных семей и граждан в кризисных ситуациях. Но на фоне стремительного роста цен эта помощь является мизерной, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Как сообщили в разведке, с января по сентябрь 2025 года средняя цена упаковки лекарств в РФ подскочила на 13,6% по сравнению с прошлым годом – до 416 рублей, что в 3,5 раза превышает официальную инфляцию.

Особенно остро проблема проявляется в сфере нефрологии. Минимум в десяти регионах пациенты с хроническими болезнями почек не получают жизненно необходимые препараты. В Санкт-Петербурге не выдают "Парсабив" для пациентов на гемодиализе. В Башкортостане не хватает "Эральфона", "Мирцеры" и "Кетостерила", а также препаратов на основе железа. В Саратовской области пациенты на додиализной стадии остались без "Калимейта" и "Земплара". Причина – хроническое недофинансирование системы. Поставки также сокращаются: например, "Кетостерил" за девять месяцев 2025 года вышел на рынок в количестве 531 тыс. упаковок – на 24 % меньше, чем в прошлом году