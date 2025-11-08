В рф предлагают сертификаты на лекарства на фоне роста цен и дефицита препаратов - разведка
Киев • УНН
Правительство рф продвигает законопроект об именных сертификатах на лекарства номиналом 4,5 тыс. рублей для малообеспеченных, но средняя цена упаковки лекарств выросла на 13,6%. Пациенты с хроническими болезнями почек в десяти регионах не получают жизненно необходимые препараты, а количество медицинских ученых сократилось на 27% за 15 лет.
Правительство рф продвигает законопроект об именных сертификатах на лекарства номиналом 4,5 тыс. рублей для малообеспеченных семей и граждан в кризисных ситуациях. Но на фоне стремительного роста цен эта помощь является мизерной, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
Детали
Как сообщили в разведке, с января по сентябрь 2025 года средняя цена упаковки лекарств в РФ подскочила на 13,6% по сравнению с прошлым годом – до 416 рублей, что в 3,5 раза превышает официальную инфляцию.
Особенно остро проблема проявляется в сфере нефрологии. Минимум в десяти регионах пациенты с хроническими болезнями почек не получают жизненно необходимые препараты. В Санкт-Петербурге не выдают "Парсабив" для пациентов на гемодиализе. В Башкортостане не хватает "Эральфона", "Мирцеры" и "Кетостерила", а также препаратов на основе железа. В Саратовской области пациенты на додиализной стадии остались без "Калимейта" и "Земплара". Причина – хроническое недофинансирование системы. Поставки также сокращаются: например, "Кетостерил" за девять месяцев 2025 года вышел на рынок в количестве 531 тыс. упаковок – на 24 % меньше, чем в прошлом году
Кризис охватывает и научную сферу. В медицине за последние 15 лет россия потеряла каждого четвертого исследователя: в 2024 году осталось лишь 8 387 медицинских ученых – на 27 % меньше, чем в 2010-м.
Всего в стране по состоянию на начало 2024 года работало 338,9 тыс. исследователей во всех отраслях. Это на 40,5 тыс. меньше, чем в 2015-м, то есть минус 11 %. Только за годы полномасштабной войны против Украины количество ученых сократилось еще на тысячи, а по меньшей мере 2,5 тыс. выехали за границу, среди них – более 800 с международным признанием
