17:24 • 10299 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
16:00 • 18893 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 27249 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 33416 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 54972 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 96280 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 95411 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 134423 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 97660 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 78100 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
В рф предлагают сертификаты на лекарства на фоне роста цен и дефицита препаратов - разведка

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Правительство рф продвигает законопроект об именных сертификатах на лекарства номиналом 4,5 тыс. рублей для малообеспеченных, но средняя цена упаковки лекарств выросла на 13,6%. Пациенты с хроническими болезнями почек в десяти регионах не получают жизненно необходимые препараты, а количество медицинских ученых сократилось на 27% за 15 лет.

В рф предлагают сертификаты на лекарства на фоне роста цен и дефицита препаратов - разведка

Правительство рф продвигает законопроект об именных сертификатах на лекарства номиналом 4,5 тыс. рублей для малообеспеченных семей и граждан в кризисных ситуациях. Но на фоне стремительного роста цен эта помощь является мизерной, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Как сообщили в разведке, с января по сентябрь 2025 года средняя цена упаковки лекарств в РФ подскочила на 13,6% по сравнению с прошлым годом – до 416 рублей, что в 3,5 раза превышает официальную инфляцию.

Особенно остро проблема проявляется в сфере нефрологии. Минимум в десяти регионах пациенты с хроническими болезнями почек не получают жизненно необходимые препараты. В Санкт-Петербурге не выдают "Парсабив" для пациентов на гемодиализе. В Башкортостане не хватает "Эральфона", "Мирцеры" и "Кетостерила", а также препаратов на основе железа. В Саратовской области пациенты на додиализной стадии остались без "Калимейта" и "Земплара". Причина – хроническое недофинансирование системы. Поставки также сокращаются: например, "Кетостерил" за девять месяцев 2025 года вышел на рынок в количестве 531 тыс. упаковок – на 24 % меньше, чем в прошлом году 

- говорится в сообщении.

Кризис охватывает и научную сферу. В медицине за последние 15 лет россия потеряла каждого четвертого исследователя: в 2024 году осталось лишь 8 387 медицинских ученых – на 27 % меньше, чем в 2010-м.

Всего в стране по состоянию на начало 2024 года работало 338,9 тыс. исследователей во всех отраслях. Это на 40,5 тыс. меньше, чем в 2015-м, то есть минус 11 %. Только за годы полномасштабной войны против Украины количество ученых сократилось еще на тысячи, а по меньшей мере 2,5 тыс. выехали за границу, среди них – более 800 с международным признанием 

- резюмировали в разведке.

Антонина Туманова

