Рост НДС в россии из-за военных расходов ударит по гражданам и бюджетам регионов - разведка

Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10:02 • 23901 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50 • 55743 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28 • 33912 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
08:17 • 38894 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 37094 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 29816 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 53995 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 85007 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 76920 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Спасатели показали последствия атаки РФ на Сумщину 9 ноябряVideo10 ноября, 03:09 • 37882 просмотра
Украинские военные проходят подготовку в Польше: в Генштабе обнародовали кадры с ученийPhoto10 ноября, 03:40 • 25708 просмотра
Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление09:27 • 23166 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 18328 просмотра
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования10:55 • 26485 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:50 • 55710 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 134333 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 179597 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 200994 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 150221 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 18534 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 55457 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 103561 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 171429 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 106460 просмотра
Рост НДС в россии из-за военных расходов ударит по гражданам и бюджетам регионов - разведка

Киев • УНН

 • 2960 просмотра

Запланированный рост НДС в россии до 22% с 2026 года не обеспечит ожидаемых поступлений, а наоборот, приведет к снижению доходов на 6,1 млрд долларов США. Это усилит инфляционное давление, уменьшит внутренний спрос и увеличит стоимость государственных заимствований.

Рост НДС в россии из-за военных расходов ударит по гражданам и бюджетам регионов - разведка

Запланированное повышение ставки НДС в россии с 1 января 2026 года до 22 % вряд ли обеспечит ожидаемый рост бюджетных поступлений. По оценкам, в 2026 году доходы от НДС будут меньше на 6,1 млрд долларов США, чем прогнозирует Минфин рф. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Повышение налога будет иметь ряд побочных эффектов. Ожидается снижение внутреннего спроса, что сократит поступления от акцизов и пошлин. Более высокие цены уменьшат прибыль предприятий, фонд оплаты труда и налоговые платежи с доходов населения. Уменьшение дивидендов для частных и государственных акционеров приведет к убыткам отдельных компаний, а регионы потеряют значительную часть доходов

- говорится в сообщении.

Рост НДС усилит инфляционное давление и заставит Центробанк РФ удерживать высокую учетную ставку еще как минимум два квартала. Это повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы.

Отмечается, что ставка 22 % сделает российский НДС одним из самых высоких в мире – больше только в Венгрии (27 %) и нескольких странах Северной Европы. Решение свидетельствует о дефиците бюджетных ресурсов, вызванном ростом военных расходов и сокращением экспортных доходов. В результате Россия столкнется с дальнейшим углублением экономического кризиса, расширением теневого сектора и еще более дорогими кредитами для бизнеса и госкомпаний.

В рф предлагают сертификаты на лекарства на фоне роста цен и дефицита препаратов - разведка08.11.25, 22:15 • 12870 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Венгрия