Рост НДС в россии из-за военных расходов ударит по гражданам и бюджетам регионов - разведка
Киев • УНН
Запланированный рост НДС в россии до 22% с 2026 года не обеспечит ожидаемых поступлений, а наоборот, приведет к снижению доходов на 6,1 млрд долларов США. Это усилит инфляционное давление, уменьшит внутренний спрос и увеличит стоимость государственных заимствований.
Запланированное повышение ставки НДС в россии с 1 января 2026 года до 22 % вряд ли обеспечит ожидаемый рост бюджетных поступлений. По оценкам, в 2026 году доходы от НДС будут меньше на 6,1 млрд долларов США, чем прогнозирует Минфин рф. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.
Повышение налога будет иметь ряд побочных эффектов. Ожидается снижение внутреннего спроса, что сократит поступления от акцизов и пошлин. Более высокие цены уменьшат прибыль предприятий, фонд оплаты труда и налоговые платежи с доходов населения. Уменьшение дивидендов для частных и государственных акционеров приведет к убыткам отдельных компаний, а регионы потеряют значительную часть доходов
Рост НДС усилит инфляционное давление и заставит Центробанк РФ удерживать высокую учетную ставку еще как минимум два квартала. Это повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы.
Отмечается, что ставка 22 % сделает российский НДС одним из самых высоких в мире – больше только в Венгрии (27 %) и нескольких странах Северной Европы. Решение свидетельствует о дефиците бюджетных ресурсов, вызванном ростом военных расходов и сокращением экспортных доходов. В результате Россия столкнется с дальнейшим углублением экономического кризиса, расширением теневого сектора и еще более дорогими кредитами для бизнеса и госкомпаний.
В рф предлагают сертификаты на лекарства на фоне роста цен и дефицита препаратов - разведка08.11.25, 22:15 • 12870 просмотров