У рф формують нову силову й корупційну вертикаль під прикриттям міграційного контролю - розвідка
Київ • УНН
МВС рф планує надати службі з питань громадянства право на оперативно-розшукові заходи, включаючи збір біометричних зразків, на тлі зростання трудової міграції. Це відбувається при подвоєнні кадрового дефіциту в МВС з 2022 року та зменшенні інтересу до російського громадянства.
Міністерство внутрішніх справ рф готує розширення повноважень новоствореної служби з питань громадянства та реєстрації іноземних громадян, наділивши її правом проводити оперативно-розшукові заходи – від зовнішнього спостереження до збирання біометричних зразків, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
За даними розвідки, формально ініціатива пояснюється потребою посилити боротьбу з міграційними злочинами та вибудувати автономну управлінську вертикаль усередині МВС. Фактично ж ідеться про перерозподіл впливу: функції, які раніше перебували у віданні карного розшуку та інших силових підрозділів, концентруються в одному відомстві, що створює ризик надмірної централізації оперативних інструментів.
Контекстом для цього кроку є зростання трудової міграції. Кількість іноземців, котрі працюють у росії за патентами, збільшилася на 32 % – до 1,9 млн осіб, а виданих дозволів на роботу – на 52 % у річному вимірі, тобто до 103 тис. Водночас ці цифри контрастують зі спадом інтересу до російського громадянства: за січень–вересень 2025 року паспорти рф отримали 110,8 тис. осіб, що на 30,1 % менше, ніж торік. Війна проти України та жорсткіші вимоги до нових громадян дедалі більше відштовхують іноземців
У розвідці додали, що розширення повноважень служби відбувається на тлі системної кризи самого МВС. Кадровий дефіцит майже подвоївся з 2022 року і перевищив 172 тис. вакансій, особливо гостро – серед дільничних та оперативних підрозділів. За цих умов передання нових силових функцій цивільно-адміністративному органу має вигляд спробою компенсувати інституційну слабкість, а не підвищити ефективність контролю.
Додаткові ризики створюють репутаційні скандали. За даними ЗМІ, службу очолює перший заступник міністра внутрішніх справ рф Андрій Кікоть, якого пов’язують із корупційними схемами навколо використання праці мігрантів у будівельному секторі. Розширення оперативних повноважень у такій конфігурації виглядає не інструментом контролю, а перерозподілом сфер впливу всередині МВС із формуванням окремої силової та корупційної вертикалі, що легалізує додатковий адміністративний тиск на мігрантів у системі, яка вже демонструє хронічну неефективність
