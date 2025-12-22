$42.250.09
16:37 • 3886 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 16210 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 14476 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 16739 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 19445 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 19068 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 19612 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17401 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13338 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12449 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У рф формують нову силову й корупційну вертикаль під прикриттям міграційного контролю - розвідка

Київ • УНН

 • 50 перегляди

МВС рф планує надати службі з питань громадянства право на оперативно-розшукові заходи, включаючи збір біометричних зразків, на тлі зростання трудової міграції. Це відбувається при подвоєнні кадрового дефіциту в МВС з 2022 року та зменшенні інтересу до російського громадянства.

У рф формують нову силову й корупційну вертикаль під прикриттям міграційного контролю - розвідка

Міністерство внутрішніх справ рф готує розширення повноважень новоствореної служби з питань громадянства та реєстрації іноземних громадян, наділивши її правом проводити оперативно-розшукові заходи – від зовнішнього спостереження до збирання біометричних зразків, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, формально ініціатива пояснюється потребою посилити боротьбу з міграційними злочинами та вибудувати автономну управлінську вертикаль усередині МВС. Фактично ж ідеться про перерозподіл впливу: функції, які раніше перебували у віданні карного розшуку та інших силових підрозділів, концентруються в одному відомстві, що створює ризик надмірної централізації оперативних інструментів.

Затримки зарплат на тлі "військового" зростання економіки: в рф десятки тисяч родин залишаються без доходів - розвідка20.12.25, 23:31 • 12707 переглядiв

Контекстом для цього кроку є зростання трудової міграції. Кількість іноземців, котрі працюють у росії за патентами, збільшилася на 32 % – до 1,9 млн осіб, а виданих дозволів на роботу – на 52 % у річному вимірі, тобто до 103 тис. Водночас ці цифри контрастують зі спадом інтересу до російського громадянства: за січень–вересень 2025 року паспорти рф отримали 110,8 тис. осіб, що на 30,1 % менше, ніж торік. Війна проти України та жорсткіші вимоги до нових громадян дедалі більше відштовхують іноземців 

- йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що розширення повноважень служби відбувається на тлі системної кризи самого МВС. Кадровий дефіцит майже подвоївся з 2022 року і перевищив 172 тис. вакансій, особливо гостро – серед дільничних та оперативних підрозділів. За цих умов передання нових силових функцій цивільно-адміністративному органу має вигляд спробою компенсувати інституційну слабкість, а не підвищити ефективність контролю.

Додаткові ризики створюють репутаційні скандали. За даними ЗМІ, службу очолює перший заступник міністра внутрішніх справ рф Андрій Кікоть, якого пов’язують із корупційними схемами навколо використання праці мігрантів у будівельному секторі. Розширення оперативних повноважень у такій конфігурації виглядає не інструментом контролю, а перерозподілом сфер впливу всередині МВС із формуванням окремої силової та корупційної вертикалі, що легалізує додатковий адміністративний тиск на мігрантів у системі, яка вже демонструє хронічну неефективність 

- зазначено у повідомленні.

росіяни зустрічатимуть 2026 рік у режимі жорсткої економії - розвідка21.12.25, 12:37 • 11135 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Війна в Україні
Україна