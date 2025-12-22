В рф формируют новую силовую и коррупционную вертикаль под прикрытием миграционного контроля - разведка

Министерство внутренних дел рф готовит расширение полномочий новосозданной службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, наделив ее правом проводить оперативно-розыскные мероприятия – от внешнего наблюдения до сбора биометрических образцов, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

По данным разведки, формально инициатива объясняется необходимостью усилить борьбу с миграционными преступлениями и выстроить автономную управленческую вертикаль внутри МВД. Фактически же речь идет о перераспределении влияния: функции, которые ранее находились в ведении уголовного розыска и других силовых подразделений, концентрируются в одном ведомстве, что создает риск чрезмерной централизации оперативных инструментов.

Контекстом для этого шага является рост трудовой миграции. Количество иностранцев, работающих в России по патентам, увеличилось на 32 % – до 1,9 млн человек, а выданных разрешений на работу – на 52 % в годовом измерении, то есть до 103 тыс. В то же время эти цифры контрастируют со спадом интереса к российскому гражданству: за январь–сентябрь 2025 года паспорта РФ получили 110,8 тыс. человек, что на 30,1 % меньше, чем в прошлом году. Война против Украины и ужесточение требований к новым гражданам все больше отталкивают иностранцев

В разведке добавили, что расширение полномочий службы происходит на фоне системного кризиса самого МВД. Кадровый дефицит почти удвоился с 2022 года и превысил 172 тыс. вакансий, особенно остро – среди участковых и оперативных подразделений. В этих условиях передача новых силовых функций гражданско-административному органу выглядит попыткой компенсировать институциональную слабость, а не повысить эффективность контроля.

Дополнительные риски создают репутационные скандалы. По данным СМИ, службу возглавляет первый заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Кикоть, которого связывают с коррупционными схемами вокруг использования труда мигрантов в строительном секторе. Расширение оперативных полномочий в такой конфигурации выглядит не инструментом контроля, а перераспределением сфер влияния внутри МВД с формированием отдельной силовой и коррупционной вертикали, что легализует дополнительное административное давление на мигрантов в системе, которая уже демонстрирует хроническую неэффективность