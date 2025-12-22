$42.250.09
16:37 • 4008 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 16479 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 14646 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 16905 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 19592 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 19162 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 19693 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17428 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13351 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12463 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
В рф формируют новую силовую и коррупционную вертикаль под прикрытием миграционного контроля - разведка

Киев • УНН

 • 158 просмотра

МВД рф планирует предоставить службе по вопросам гражданства право на оперативно-розыскные мероприятия, включая сбор биометрических образцов, на фоне роста трудовой миграции. Это происходит при удвоении кадрового дефицита в МВД с 2022 года и уменьшении интереса к российскому гражданству.

В рф формируют новую силовую и коррупционную вертикаль под прикрытием миграционного контроля - разведка

Министерство внутренних дел рф готовит расширение полномочий новосозданной службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, наделив ее правом проводить оперативно-розыскные мероприятия – от внешнего наблюдения до сбора биометрических образцов, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

По данным разведки, формально инициатива объясняется необходимостью усилить борьбу с миграционными преступлениями и выстроить автономную управленческую вертикаль внутри МВД. Фактически же речь идет о перераспределении влияния: функции, которые ранее находились в ведении уголовного розыска и других силовых подразделений, концентрируются в одном ведомстве, что создает риск чрезмерной централизации оперативных инструментов.

Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка20.12.25, 23:31 • 12708 просмотров

Контекстом для этого шага является рост трудовой миграции. Количество иностранцев, работающих в России по патентам, увеличилось на 32 % – до 1,9 млн человек, а выданных разрешений на работу – на 52 % в годовом измерении, то есть до 103 тыс. В то же время эти цифры контрастируют со спадом интереса к российскому гражданству: за январь–сентябрь 2025 года паспорта РФ получили 110,8 тыс. человек, что на 30,1 % меньше, чем в прошлом году. Война против Украины и ужесточение требований к новым гражданам все больше отталкивают иностранцев 

- говорится в сообщении.

В разведке добавили, что расширение полномочий службы происходит на фоне системного кризиса самого МВД. Кадровый дефицит почти удвоился с 2022 года и превысил 172 тыс. вакансий, особенно остро – среди участковых и оперативных подразделений. В этих условиях передача новых силовых функций гражданско-административному органу выглядит попыткой компенсировать институциональную слабость, а не повысить эффективность контроля.

Дополнительные риски создают репутационные скандалы. По данным СМИ, службу возглавляет первый заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Кикоть, которого связывают с коррупционными схемами вокруг использования труда мигрантов в строительном секторе. Расширение оперативных полномочий в такой конфигурации выглядит не инструментом контроля, а перераспределением сфер влияния внутри МВД с формированием отдельной силовой и коррупционной вертикали, что легализует дополнительное административное давление на мигрантов в системе, которая уже демонстрирует хроническую неэффективность 

- указано в сообщении.

россияне будут встречать 2026 год в режиме жесткой экономии - разведка21.12.25, 12:37 • 11136 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Война в Украине
Украина