Поплавский презентовал образовательное приложение "Университет в смартфоне" - персональный AI-ассистент и обучение 24/7

$42.720.15
49.920.12
ukenru
07:54 • 4366 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс
07:21 • 19478 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 16615 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 21542 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 31970 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 36978 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 28441 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 27719 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 27627 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 44391 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.5м/с
90%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия срочно эвакуирует сотрудников посольства РФ из Израиля - СМИ7 января, 23:02 • 24745 просмотра
Атака на Днепр и область: каникулы в школах продлили до 9 января8 января, 00:10 • 16433 просмотра
В США офицер миграционной службы застрелил американскую гражданку во время рейда по поимке нелегаловPhoto8 января, 01:52 • 17365 просмотра
ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма8 января, 02:27 • 4516 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо04:35 • 7116 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 36680 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 41475 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 44384 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 84950 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 122093 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Каролин Ливитт
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Белый дом
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 346 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 18801 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 46239 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 65726 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 107737 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Р-73
Шахед-136

Поплавский презентовал образовательное приложение "Университет в смартфоне" - персональный AI-ассистент и обучение 24/7

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Поплавский презентовал первое в Украине образовательное приложение «Университет в смартфоне».

Поплавский презентовал образовательное приложение "Университет в смартфоне" - персональный AI-ассистент и обучение 24/7

В Киевском университете культуры состоялась презентация первого в Украине образовательного приложения "Университет в смартфоне" цифровой платформы, объединяющей все ключевые процессы обучения в единой онлайн-среде.

Презентация стала знаковым событием для вуза, который последовательно формирует стандарты университета будущего и выступает лидером цифровых трансформаций в образовании.

Приложение презентовал президент Киевского университета культуры Михаил Поплавский, о чём он сообщил на своей странице в Instagram.

В своём выступлении он подчеркнул, что цифровые решения сегодня являются ключом к конкурентоспособному образованию и успешному будущему студентов.

"Современное образование должно быть мобильным, удобным и технологичным. Мы создали "Университет в смартфоне", чтобы каждый студент имел всё необходимое для обучения в одном устройстве  быстро, просто и эффективно. Началась мировая интеллектуально-информационная революция. Идёт "битва мозгов"! Продолжается борьба за молодое поколение. Наступила эпоха, в которой решают время и талант. Действовать нужно быстро и решительно. И если вы хотите победить вы должны быть первыми и лучшими", — отметил Михаил Поплавский.

Приложение "Университет в смартфоне" является полноценной образовательной digital-платформой, которая уже доступна в Google Play и App Store. Оно обеспечивает доступ к обучению из любой точки мира в удобное для пользователей время.

Новый сервис объединяет образовательный хаб с учебными материалами, цифровой кампус с новостями и объявлениями университета, а также мгновенную связь с преподавателями в реальном времени. В одном приложении собраны расписание занятий, система оценивания, административные сервисы и персональный AI-ассистент.

Учебные материалы доступны 24/7, а автоматизированные уведомления и быстрая обратная связь делают учебный процесс максимально гибким и комфортным.

Отдельное внимание во время презентации было уделено роли искусственного интеллекта. Персональный AI-ассистент помогает студентам ориентироваться в учебном процессе, анализировать результаты, планировать задания и формировать индивидуальную образовательную траекторию.

Также было сообщено, что приложение будет работать не только для студентов, но и для абитуриентов 2026 года. Во время прохождения творческих конкурсов поступающие смогут пользоваться цифровыми сервисами платформы. Уже 17 января состоится День открытых дверей в онлайн- и офлайн- форматах, в ходе которого звёздные мастера курсов проведут предварительное зачисление.

О создании приложения и его функционале рассказал руководитель проекта Дмитрий Редько: "Создание приложения "Университет в смартфоне"  это выход образования на принципиально новый уровень. Нашей задачей было создать интуитивный, функциональный продукт, который объединяет обучение, коммуникацию и персональный AI-ассистент в одном пространстве".

В завершение мероприятия состоялась живая дискуссия со студентами и преподавателями о развитии платформы, будущих обновлениях и возможностях искусственного интеллекта.

Подводя итоги, Михаил Поплавский объявил 2026 год годом цифровизации и инноваций, подчеркнув, что Университет культуры вновь опережает время: "Обучение должно быть интересным и удобным. С приложением "Университет в смартфоне" это стало реальностью".

Презентация завершилась приглашением присоединиться к платформе  студенты и преподаватели первыми смогли скачать приложение "КУК".

Университет культуры продолжает формировать новую образовательную культуру современную, цифровую и ориентированную на результат.

Лилия Подоляк

Общество
Техника
Социальная сеть
Михаил Поплавский
Университет культуры
Google Play