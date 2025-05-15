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Вражеские ИПСО: в Минобороны рассказали, как распознать и противодействовать информационным угрозам

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Минобороны Украины предоставило разъяснения относительно ИПСО, их распространения и методов защиты. Узнайте, как распознать вражеские информационные атаки и защититься от манипуляций.

Вражеские ИПСО: в Минобороны рассказали, как распознать и противодействовать информационным угрозам

На сегодня манипулятивные техники врага - ИПСО, которые противник использует, чтобы влиять на сознание граждан и военных, представляют угрозу национальной безопасности страны. Минобороны разъяснили сущность ИПСО, механизмы их распространения, основные нарративы противника и методы защиты от информационных атак, передает УНН.

Что такое ИПСО?

ИПСО - это целенаправленные манипуляции информацией для воздействия на мнения, эмоции и поведение целевой аудитории.

Их цель - вызвать панику, посеять страх, подорвать доверие к государственным институтам и склонить граждан к решениям, выгодным противнику.

По каким каналам распространяется ИПСО?

Информация может поступать одновременно через:

  • телевидение и официальные новостные порталы;
    • социальные сети и мессенджеры;
      • смс-сообщения на мобильные телефоны;
        • аудиотрансляции через звуковещательные станции;
          • комментарии псевдоэкспертов и фейковые документы.

            Как выявить вражескую ИПСО?

            В сообщениях, направленных на гражданское население, часто встречаются темы:

            • неизбежного массированного наступления противника – для создания атмосферы паники
              • катастрофических потерь ВСУ – для формирования ощущения неотвратимого поражения
                • отступление украинских войск с ключевых позиций – снижает уровень патриотизма, особенно на временно оккупированных территориях, где доступ к информации ограничен.

                  ИПСО, нацеленные на военных, сосредотачивается на подрыве мотивации и боевого духа через нарративы:

                  • командование ненадежно или предает;
                    • условия службы не улучшаются;
                      • нет смысла воевать.

                        Простой способ выявить такие ИПСО – проанализировать собственную эмоциональную реакцию на информацию. Если сообщение вызывает сильные негативные эмоции, задайте два ключевых вопроса: какую именно эмоцию пытаются вызвать этим сообщением и кому выгодно, чтобы вы переживали именно такие чувства?

                        россия расширяет сеть спецподразделений ИПСО для информационно-психологической атаки против Украины - ГУР18.03.25, 10:33 • 10763 просмотра

                        Как защититься от ИПСО?

                        Основной инструмент противодействия ИПСО – критическое мышление. Когда вы наталкиваетесь на эмоционально окрашенную информацию, стоит:

                        Сделать паузу перед реакцией – эмоциональные решения редко бывают взвешенными.

                        Проверить репутацию источника информации и ее авторов.

                        Оценить актуальность новости, не используется ли старый контекст в новых условиях.

                        Идентифицировать первоисточник – отсутствие четкого источника или анонимность должны насторожить.

                        Проверить факты через командование, официальные каналы связи или достоверные ресурсы.

                        Для проверки фотоконтента можно использовать сервисы вроде Google Reverse Image Search или TinEye, которые позволяют отследить первоисточник изображений. Для видео существует сервис inVID – браузерное расширение для проверки подлинности видеоматериалов.

                        Что делать в случае выявления ИПСО?

                        Правильная реакция на выявленную информационную операцию поможет остановить ее распространение:

                        • не взаимодействуйте с манипулятивным контентом;
                          • воспользуйтесь функциями жалоб на ложный контент, доступными на большинстве платформ

                            О систематических ИПСО можно сообщать Центр противодействия дезинформации по электронному адресу: [email protected]. В теме письма обязательно укажите "ИПСО".

                            Если вы стали объектом ИПСО через личные сообщения, соберите доказательства (скриншоты, профили отправителей) и сообщите свое командование или специалистов из отделения или отдела коммуникаций. В соцсетях целесообразно общаться только с лицами, которых вы знаете лично, и держать профиль закрытым, если не ведете публичной деятельности.

                            Где можно углубить знания об ИПСО?

                            Чтобы узнать больше о противодействии ИПСО, можно пройти курс "Информационная устойчивость" в приложении Армия+.

                            Приложение Армия+ доступно в официальных магазинах Apple App Store и Google Play Market, а также на сайте Министерства обороны по ссылке.

                            Напомним

                            В Польше перед выборами усилились ИПСО, призывающие к депортации украинцев и распространяющие фейки о власти. РФ пытается снизить поддержку Украины и дестабилизировать ситуацию.

                            Яна Соколовская

                            Яна Соколовская

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