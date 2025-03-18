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россия расширяет сеть спецподразделений ИПСО для информационно-психологической атаки против Украины - ГУР

Киев • УНН

 • 10590 просмотра

россия увеличивает количество подразделений ИПСО в составе вооруженных сил, в частности в 3-й и 51-й армиях. Это свидетельствует о намерении усилить информационно-психологические атаки против Украины.

россия расширяет сеть спецподразделений ИПСО для информационно-психологической атаки против Украины - ГУР

Государство-агрессор россия расширяет количество подразделений ИПсО в составе вооруженных сил. Спецподразделения информационного воздействия появились, в частности, в составе 3-й и 51-й общевойсковых армий вс рф. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР), пишет УНН.

Детали

Для комплектования новосозданных подразделений еще в апреле 2024 года правительство государства-агрессора ввело отдельную группу военных специальностей - "Информационное противоборство".

Подготовка специалистов по ИПсО проходит в военной академии генштаба вс рф и военно-космической академии им. можайского. Перемещение таких специалистов между воинскими частями без согласования со штабами военных округов - запрещено

- говорится в сообщении.

Отмечается, что расширение количества подразделений информационного воздействия в структуре армии государства-агрессора россии свидетельствует о намерении врага увеличить масштаб информационно-психологических атак против Украины, наших Сил безопасности и обороны и украинского общества.

Перехват ГУР: в россии заявили о потерях среди кадыровцев после атаки ВСУ в Брянской области17.03.25, 00:18 • 88241 просмотр

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