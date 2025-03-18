россия расширяет сеть спецподразделений ИПСО для информационно-психологической атаки против Украины - ГУР
Киев • УНН
россия увеличивает количество подразделений ИПСО в составе вооруженных сил, в частности в 3-й и 51-й армиях. Это свидетельствует о намерении усилить информационно-психологические атаки против Украины.
Государство-агрессор россия расширяет количество подразделений ИПсО в составе вооруженных сил. Спецподразделения информационного воздействия появились, в частности, в составе 3-й и 51-й общевойсковых армий вс рф. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР), пишет УНН.
Детали
Для комплектования новосозданных подразделений еще в апреле 2024 года правительство государства-агрессора ввело отдельную группу военных специальностей - "Информационное противоборство".
Подготовка специалистов по ИПсО проходит в военной академии генштаба вс рф и военно-космической академии им. можайского. Перемещение таких специалистов между воинскими частями без согласования со штабами военных округов - запрещено
Отмечается, что расширение количества подразделений информационного воздействия в структуре армии государства-агрессора россии свидетельствует о намерении врага увеличить масштаб информационно-психологических атак против Украины, наших Сил безопасности и обороны и украинского общества.
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