росія розширює мережу спецпідрозділів ІПСО для інформаційно-психологічної атаки проти України - ГУР
Київ • УНН
росія збільшує кількість підрозділів ІПСО у складі збройних сил, зокрема у 3-й та 51-й арміях. Це свідчить про намір посилити інформаційно-психологічні атаки проти України.
Держава-агресор росія розширює кількість підрозділів ІПСО у складі збройних сил. Спецпідрозділи інформаційного впливу з’явились, зокрема, у складі 3-ї та 51-ї загальновійськових армій зс рф. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), пише УНН.
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Для комплектування новостворених підрозділів ще у квітні 2024 року уряд держави-агресора запровадив окрему групу військових спеціальностей - "Інформаційне протиборство".
Підготовка фахівців з ІПСО відбувається у військовій академії генштабу зс рф та військово-космічній академії ім. можайського. Переміщення таких спеціалістів між військовими частинами без погодження зі штабами військових округів - заборонене
Зазначається, що розширення кількості підрозділів інформаційного впливу в структурі армії держави-агресора росії свідчить про намір ворога збільшити масштаб інформаційно-психологічних атак проти України, наших Сил безпеки та оборони та українського суспільства.
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