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"Резервом+" пользуется 3,5 млн человек - Минобороны

"Резервом+" пользуется 3,5 млн человек - Минобороны

Киев  •  УНН

 • 1979 просмотра

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Приложением "Резерв+" ежедневно пользуются 3,5 млн украинцев. Теперь в новой версии можно обновить контактные данные без физического визита в территориальный центр комплектования.

Приложением «Резерв+» ежедневно пользуются 3,5 млн человек. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

«Сейчас мы имеем 3,5 млн пользователей, которые ежедневно пользуются «Резервом+». Мы запустили функцию повторного обновления контактных данных. Это я напомню номер телефона, электронная почта и адрес проживания. Потому что согласно действующему законодательству военнообязанные должны сообщить об изменениях таких данных, если они были изменены», - сказала Черногоренко.

Она отметила, что раньше для этого нужно было идти в ТЦК, стоять в очереди, приносить информацию об измененных данных.

«Сейчас после запуска новой версии приложения мы даем возможность без визита в ТЦК обновить эту информацию. Это важно, потому что уже сейчас 3,5 млн пользователей действующих могут это сделать в два клика фактически, без физического визита. Основанием для обновления данных является их изменение. Как только вы понимаете, что вы планируете фактически изменить место жительства, вы должны обновить эту информацию», - рассказала Черногоренко.

Дополнение

В приложении Резерв+ запустился новый сервис - повторное уточнение данных. Он уже доступен в свежем обновлении на Play Market и App Store.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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