"Резервом+" пользуется 3,5 млн человек - Минобороны
Киев • УНН
Приложением "Резерв+" ежедневно пользуются 3,5 млн украинцев. Теперь в новой версии можно обновить контактные данные без физического визита в территориальный центр комплектования.
Приложением «Резерв+» ежедневно пользуются 3,5 млн человек. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.
«Сейчас мы имеем 3,5 млн пользователей, которые ежедневно пользуются «Резервом+». Мы запустили функцию повторного обновления контактных данных. Это я напомню номер телефона, электронная почта и адрес проживания. Потому что согласно действующему законодательству военнообязанные должны сообщить об изменениях таких данных, если они были изменены», - сказала Черногоренко.
Она отметила, что раньше для этого нужно было идти в ТЦК, стоять в очереди, приносить информацию об измененных данных.
«Сейчас после запуска новой версии приложения мы даем возможность без визита в ТЦК обновить эту информацию. Это важно, потому что уже сейчас 3,5 млн пользователей действующих могут это сделать в два клика фактически, без физического визита. Основанием для обновления данных является их изменение. Как только вы понимаете, что вы планируете фактически изменить место жительства, вы должны обновить эту информацию», - рассказала Черногоренко.
Дополнение
В приложении Резерв+ запустился новый сервис - повторное уточнение данных. Он уже доступен в свежем обновлении на Play Market и App Store.