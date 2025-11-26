$42.400.03
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:27 • 2288 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
07:00 • 12695 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 11130 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 11213 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 22789 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 39338 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 30295 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 28613 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23913 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
публикации
Эксклюзивы
Можно потерять контроль над Android-смартфонами: чем опасен новый троян Sturnus

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Специалисты Google обнаружили троян Sturnus, поражающий Android-устройства, используя легальные функции доступности для полного контроля. Вирус отслеживает действия пользователя, похищает пароли и читает зашифрованные чаты в мессенджерах.

Можно потерять контроль над Android-смартфонами: чем опасен новый троян Sturnus

Специалисты по кибербезопасности компании Google обнаружили новый вредоносный троян под названием Sturnus, который поразил устройства на базе Android. В связи с этим Google обратилась к Android Authority, передает УНН.

Детали

Данный вирус использует легальные функции доступности, чтобы получить полный контроль над смартфоном. Это позволяет даже читать зашифрованные чаты в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Signal.

По мнению экспертов, опасность данного вируса заключается в том, что он отслеживает действия пользователя в режиме реального времени и похищает пароли при их вводе.

Этот вирус создает поддельные экраны входа, которые, в свою очередь, накладываются на настоящие банковские приложения, тем самым заставляя пользователей вводить свои персональные данные. Также данный вредитель может маскироваться под обновления Android или поддельные системные приложения с целью незаметно получить права администратора.

Позже в Android Authority сообщили, что по результатам текущих проверок, в Google Play не обнаружено никаких приложений, содержащих это вредоносное программное обеспечение.

Напомним

Компания Google опровергла вирусные слухи об использовании содержимого электронных писем Gmail для обучения моделей искусственного интеллекта.

Евгений Устименко

