Можно потерять контроль над Android-смартфонами: чем опасен новый троян Sturnus

Специалисты по кибербезопасности компании Google обнаружили новый вредоносный троян под названием Sturnus, который поразил устройства на базе Android. В связи с этим Google обратилась к Android Authority, передает УНН.

Детали

Данный вирус использует легальные функции доступности, чтобы получить полный контроль над смартфоном. Это позволяет даже читать зашифрованные чаты в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Signal.

По мнению экспертов, опасность данного вируса заключается в том, что он отслеживает действия пользователя в режиме реального времени и похищает пароли при их вводе.

Этот вирус создает поддельные экраны входа, которые, в свою очередь, накладываются на настоящие банковские приложения, тем самым заставляя пользователей вводить свои персональные данные. Также данный вредитель может маскироваться под обновления Android или поддельные системные приложения с целью незаметно получить права администратора.

Позже в Android Authority сообщили, что по результатам текущих проверок, в Google Play не обнаружено никаких приложений, содержащих это вредоносное программное обеспечение.

Напомним

Компания Google опровергла вирусные слухи об использовании содержимого электронных писем Gmail для обучения моделей искусственного интеллекта.