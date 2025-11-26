Можно потерять контроль над Android-смартфонами: чем опасен новый троян Sturnus
Киев • УНН
Специалисты Google обнаружили троян Sturnus, поражающий Android-устройства, используя легальные функции доступности для полного контроля. Вирус отслеживает действия пользователя, похищает пароли и читает зашифрованные чаты в мессенджерах.
Специалисты по кибербезопасности компании Google обнаружили новый вредоносный троян под названием Sturnus, который поразил устройства на базе Android. В связи с этим Google обратилась к Android Authority, передает УНН.
Детали
Данный вирус использует легальные функции доступности, чтобы получить полный контроль над смартфоном. Это позволяет даже читать зашифрованные чаты в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Signal.
По мнению экспертов, опасность данного вируса заключается в том, что он отслеживает действия пользователя в режиме реального времени и похищает пароли при их вводе.
Этот вирус создает поддельные экраны входа, которые, в свою очередь, накладываются на настоящие банковские приложения, тем самым заставляя пользователей вводить свои персональные данные. Также данный вредитель может маскироваться под обновления Android или поддельные системные приложения с целью незаметно получить права администратора.
Позже в Android Authority сообщили, что по результатам текущих проверок, в Google Play не обнаружено никаких приложений, содержащих это вредоносное программное обеспечение.
Напомним
Компания Google опровергла вирусные слухи об использовании содержимого электронных писем Gmail для обучения моделей искусственного интеллекта.