Можна втратити контроль над Android-смартфонами: чим небезпечний новий троян Sturnus
Київ • УНН
Фахівці Google виявили троян Sturnus, що вражає Android-пристрої, використовуючи легальні функції доступності для повного контролю. Вірус відстежує дії користувача, викрадає паролі та читає зашифровані чати в месенджерах.
Фахівці з кібербезпеки компанії Google виявили новий шкідливий троян під назвою Sturnus, який вразив пристрої на базі Android. У зв’язку з цим Google звернулась до Android Authority, передає УНН.
Деталі
Даний вірус використовує легальні функції доступності, щоб отримати повний контроль над смартфоном. Це дозволяє навіть читати зашифровані чати у месенджерах WhatsApp, Telegram і Signal.
На думку експертів, небезпека даного вірусу полягає в тому, що він відстежувати дії користувача в режимі реального часу та викрадати паролі під час їх введення.
Цей вірус створює підроблені екрани входу, які, в свою чергу, накладаються на справжні банківські додатки, тим самим змушуючи користувачів вводити свої персональні дані. Також даний шкідник може маскуватися під оновлення Android або підроблені системні програми з метою непомітно отримати права адміністратора.
Пізніше у Android Authority повідомили, що за результатами поточних перевірок, у Google Play не виявлено жодних додатків, які містять це шкідливе програмне забезпечення.
Нагадаємо
