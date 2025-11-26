Можна втратити контроль над Android-смартфонами: чим небезпечний новий троян Sturnus

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Ексклюзив
09:34 • 198 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 6494 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 2590 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 5868 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 15695 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 12664 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 12312 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 23345 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 39820 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 30394 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3м/с
91%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в росії зважають найбільше - Зеленський25 листопада, 23:57 • 9460 перегляди
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"26 листопада, 01:00 • 21462 перегляди
Ердоган пропонує поновити прямі переговори між Україною та рф у Стамбулі26 листопада, 02:02 • 4336 перегляди
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT26 листопада, 02:31 • 17193 перегляди
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД26 листопада, 03:33 • 16116 перегляди
Публікації
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto08:59 • 6482 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
07:00 • 15690 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 41300 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 50229 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 100446 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Запоріжжя
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 21540 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 56362 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 74409 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 75006 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 81898 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Опалення

Можна втратити контроль над Android-смартфонами: чим небезпечний новий троян Sturnus

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Фахівці Google виявили троян Sturnus, що вражає Android-пристрої, використовуючи легальні функції доступності для повного контролю. Вірус відстежує дії користувача, викрадає паролі та читає зашифровані чати в месенджерах.

Можна втратити контроль над Android-смартфонами: чим небезпечний новий троян Sturnus

Фахівці з кібербезпеки компанії Google виявили новий шкідливий троян під назвою Sturnus, який вразив пристрої на базі Android. У зв’язку з цим Google звернулась до Android Authority, передає УНН.

Деталі

Даний вірус використовує легальні функції доступності, щоб отримати повний контроль над смартфоном. Це дозволяє навіть читати зашифровані чати у месенджерах WhatsApp, Telegram і Signal.

На думку експертів, небезпека даного вірусу полягає в тому, що він відстежувати дії користувача в режимі реального часу та викрадати паролі під час їх введення.

Цей вірус створює підроблені екрани входу, які, в свою чергу, накладаються на справжні банківські додатки, тим самим змушуючи користувачів вводити свої персональні дані. Також даний шкідник може маскуватися під оновлення Android або підроблені системні програми з метою непомітно отримати права адміністратора.

Пізніше у Android Authority повідомили, що за результатами поточних перевірок, у Google Play не виявлено жодних додатків, які містять це шкідливе програмне забезпечення.

Нагадаємо

Компанія Google спростувала вірусні чутки про використання вмісту електронних листів Gmail для навчання моделей штучного інтелекту.

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Банківська картка
WhatsApp
Telegram
Signal
Google Play
Google