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Activision закрывает мобильную игру Call of Duty: Warzone Mobile

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Activision объявила о закрытии Call of Duty: Warzone Mobile, поскольку игра не оправдала ожиданий среди мобильных геймеров. 18 мая 2025 года станет последним днем для загрузки игры.

Activision закрывает мобильную игру Call of Duty: Warzone Mobile

Разработчик компьютерных игр компания Activision объявила о закрытии Call of Duty: Warzone Mobile на мобильных устройствах из-за того, что игра не оправдала ожиданий среди игроков, впервые играющих на мобильных устройствах. Об этом говорится в заявлении компании в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Мы глубоко ценим вашу преданность и страсть к Call of Duty: Warzone Mobile. В будущем мы будем оптимизировать масштабы игры. Это решение было принято после тщательного рассмотрения различных факторов, и хотя мы гордимся тем, что смогли перенести Call of Duty: Warzone на мобильные устройства в аутентичном виде, к сожалению, игра не оправдала наших ожиданий среди игроков, впервые играющих на мобильных устройствах, так же, как и среди аудитории ПК и консолей

- говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что больше не будут выпускать новый сезонный контент и обновления игрового процесса для мобильной версии.

Отныне игроки больше не смогут покупать Call of Duty Points или Black Cell за реальную валюту в Call of Duty: Warzone Mobile. Воскресенье, 18 мая 2025 года, станет последним днем, когда игру можно будет загрузить из Google Play и Apple App Store, а социальные функции на обеих мобильных платформах будут отключены

- добавили в компании.

Кроме того, отмечается, что игроки, которые установят игру до понедельника, 19 мая, будут иметь доступ к игре с продолжением перекрестного прогрессирования общих инвентарей с использованием имеющегося контента, а также к серверам с функцией подбора партнеров для игры в онлайне.

Напомним

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Павел Башинский

Павел Башинский

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