Activision закриває мобільну гру Call of Duty: Warzone Mobile

Розробник комп’ютерних ігор компанія Activision оголосила про закриття Call of Duty: Warzone Mobile на мобільних пристроях через те, що гра не виправдала очікувань серед гравців, які вперше грають на мобільних пристроях. Про це йдеться в заяві компанії в соцмережі "Х", передає УНН.

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Ми глибоко цінуємо вашу відданість і пристрасть до Call of Duty: Warzone Mobile. У майбутньому ми будемо оптимізувати масштаби гри. Це рішення було прийнято після ретельного розгляду різних факторів, і хоча ми пишаємося тим, що змогли перенести Call of Duty: Warzone на мобільні пристрої в автентичному вигляді, на жаль, гра не виправдала наших очікувань серед гравців, які вперше грають на мобільних пристроях, так само, як і серед аудиторії ПК та консолей - йдеться в повідомленні.

В компанії наголосили, що більше не будуть випускати новий сезонний контент та оновлення ігрового процесу для мобільної версії.

Відтепер гравці більше не зможуть купувати Call of Duty Points або Black Cell за реальну валюту в Call of Duty: Warzone Mobile. Неділя, 18 травня 2025 року, стане останнім днем, коли гру можна буде завантажити з Google Play та Apple App Store, а соціальні функції на обох мобільних платформах будуть відключені - додали в компанії.

Окрім того, зазначається, що гравці, які встановлять гру до понеділка, 19 травня, матимуть доступ до гри з продовженням перехресного прогресування спільних інвентарів з використанням наявного контенту, а також до серверів з функцією підбору партнерів для гри в онлайні.

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