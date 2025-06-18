Почти весь Иран остался без Интернета на фоне эскалации конфликта с Израилем

В условиях боевых действий против Израиля, Иран столкнулся с общенациональным "почти полным" отключением интернета, что ограничило возможности иранцев общаться с внешним миром в период эскалации напряженности. Трафик сократился до 3% от обычного, пишет УНН со ссылкой на India Today.

Детали

СМИ сообщают, что отключение было намеренным решением правительства в ответ на вероятные кибератаки Израиля. Отмечается, что это не было следствием израильских бомбардировок, уничтоживших государственную инфраструктуру. VPN-сервисы пострадали больше всего, поэтому существует вероятность, что правительство также хотело принять меры и ограничить потенциальное распространение дезинформации, что часто случается в подобной ситуации.

Согласно сообщению NBC News, ссылаясь на компании, отслеживающие интернет-соединения по всему миру Kentinc и Netblocks, Иран пострадал от замедления интернета примерно в 17:30 по местному времени. Трафик сократился до 3% от обычного.

В Иране наблюдаются массовые сбои в работе интернета, причины неизвестны - СМИ

Помимо ограничения доступа людей к VPN-сервисам, которые позволяли бы им подключаться к иностранным веб-сайтам, правительство также, как сообщается, призвало иранцев избегать использования чат-приложений, таких как WhatsApp, из-за опасений, что они могут спровоцировать утечку информации, в том числе личных данных граждан.

Иран также заблокировал Google Play Store и Apple App Store во время своего последнего отключения, запретив своим гражданам загружать и устанавливать новые приложения на свои устройства. В то же время такие приложения, как WhatsApp и Instagram, стали полностью непригодными для использования на существующих устройствах. Однако сайты, одобренные правительством, которые являются частью Национальной информационной сети Ирана, остаются доступными.

Предыдущие случаи

Это не первый случай, когда иранское правительство отключает интернет или запрещает своим гражданам доступ к интернет-услугам. В 2019 году оно принудительно ввело полное отключение интернета на шесть дней подряд после гражданских беспорядков в стране, которые, как сообщается, привели к гибели более 100 человек.

Дополнение

Иран частично отключился от глобального интернета из-за возможных кибератак Израиля. Власти ограничили доступ к сети. Также было рекомендовано удалить WhatsApp.