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Іран здійснив відключення зовнішнього інтернету через кібератаки Ізраїлю: в країні доступні лише внутрішні ресурси

Київ • УНН

 • 1342 перегляди

Іран частково відключився від глобального інтернету через можливі кібератаки Ізраїлю. Влада обмежила доступ до мережі. Також було рекомендовано видалити WhatsApp.

Іран здійснив відключення зовнішнього інтернету через кібератаки Ізраїлю: в країні доступні лише внутрішні ресурси

Іран частково від'єднався від глобального інтернету у відповідь на можливі кібератаки з боку Ізраїлю.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

З початку тижня влада Ірану почала обмежувати доступ населення до інтернету, знижуючи пропускну здатність мереж і попередивши про повне відключення до вечора вівторка. Уряд також рекомендував громадянам видалити застосунок WhatsApp.

Речниця уряду Ірану Фатеме Мохаджерані заявила, що ці обмеження були тимчасовими "Зниження швидкості було тимчасовим, цілеспрямованим та контрольованим, спрямованим на протидію кібератакам", – сказала речниця уряду Ірану Фатеме Мохаджерані під час телетрансляції.

Обмеження стали відповіддю на ескалацію конфлікту з Ізраїлем, який загострився після авіаудару по території Ірану 12 червня. На тлі цих подій іранці скаржаться на втрату доступу до важливих сервісів, зокрема месенджерів, навігаційних програм, а в деяких випадках – до самого інтернету.

За даними компанії Cloudflare, у вівторок два провідні оператори мобільного зв’язку в Ірані повністю припинили роботу.

Крім того, як повідомляє The New York Times, користувачі стикаються з дедалі більшими труднощами при використанні VPN – інструментів, що традиційно дозволяють іранцям обходити блокування Facebook, Instagram та інших ресурсів.

Станом на зараз відомо наступне:

Уряд Ірану залишив доступною Національну інформаційну мережу, що дозволяє переглядати тільки внутрішні ресурси. Як зазначено, "мережа схвалених урядом сайтів, які не пов'язані із зовнішнім світом, здебільшого залишається доступною для людей в Ірані".

Таким чином, можна зробити висновок, що обмеження влада Ірану використовує тимчасово, на свій розсуд. Без обмежень працює тільки Нацмережа інформаціі країни. 

Довідка

Уряд Ірану раніше вже застосовував подібну практику – відключення інтернету як засіб протидії як зовнішнім загрозам, так і внутрішнім протестам. Ситуація свідчить про нарощення кібернапруги на тлі збройного протистояння з Ізраїлем.  

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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