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Иран отключил внешний интернет из-за кибератак Израиля: в стране доступны только внутренние ресурсы

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Иран частично отключился от глобального интернета из-за возможных кибератак Израиля. Власти ограничили доступ к сети. Также было рекомендовано удалить WhatsApp.

Иран отключил внешний интернет из-за кибератак Израиля: в стране доступны только внутренние ресурсы

Иран частично отключился от глобального интернета в ответ на возможные кибератаки со стороны Израиля.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

С начала недели власти Ирана начали ограничивать доступ населения к интернету, снижая пропускную способность сетей и предупредив о полном отключении к вечеру вторника. Правительство также рекомендовало гражданам удалить приложение WhatsApp.

Представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что эти ограничения были временными "Снижение скорости было временным, целенаправленным и контролируемым, направленным на противодействие кибератакам", – сказала представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани во время телетрансляции.

Ограничения стали ответом на эскалацию конфликта с Израилем, который обострился после авиаудара по территории Ирана 12 июня. На фоне этих событий иранцы жалуются на потерю доступа к важным сервисам, в частности мессенджерам, навигационным программам, а в некоторых случаях – к самому интернету.

По данным компании Cloudflare, во вторник два ведущих оператора мобильной связи в Иране полностью прекратили работу.

Кроме того, как сообщает The New York Times, пользователи сталкиваются со все большими трудностями при использовании VPN – инструментов, традиционно позволяющих иранцам обходите блокировку Facebook, Instagram и других ресурсов.
По состоянию на сейчас известно следующее:

Правительство Ирана оставило доступной Национальную информационную сеть, позволяющую просматривать только внутренние ресурсы. Как указано, "сеть одобренных правительством сайтов, которые не связаны с внешним миром, по большей части остается доступной для людей в Иране".

Справка

Правительство Ирана ранее уже применяло подобную практику – отключение интернета как средство противодействия как внешним угрозам, так и внутренним протестам. Ситуация свидетельствует о наращивании кибернапряжения на фоне вооруженного противостояния с Израилем.  

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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