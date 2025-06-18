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Майже весь Іран залишився без Інтернету на тлі ескалації конфлікту з Ізраїлем

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Іран зазнав майже повного відключення інтернету на тлі ескалації конфлікту з Ізраїлем. Трафік скоротився до 3%, а VPN та додатки як WhatsApp і Instagram стали недоступними.

Майже весь Іран залишився без Інтернету на тлі ескалації конфлікту з Ізраїлем

В умовах бойових дій проти Ізраїлю, Іран зіткнувся з загальнонаціональним "майже повним" відключенням інтернету, що обмежило можливості іранців спілкуватися із зовнішнім світом у період ескалації напруженості. Трафік скоротився до 3% від звичайного, пише УНН з посиланням на India Today.

Деталі

ЗМІ повідомляють, що відключення було навмисним рішенням уряду у відповідь на ймовірні кібератаки Ізраїлю. Зазначається, що це не було наслідком ізраїльських бомбардувань, які знищили державну інфраструктуру. VPN-сервіси постраждали найбільше, тому існує ймовірність, що уряд також хотів вжити заходів та обмежити потенційне поширення дезінформації, що часто трапляється в подібній ситуації.

Згідно з повідомленням NBC News, посилаючись на компанії, які відстежують інтернет-з'єднання по всьому світу Kentinc та Netblocks, Іран постраждав від уповільнення інтернету приблизно о 17:30 за місцевим часом. Трафік скоротився до 3% від звичайного.

В Ірані спостерігаються масові збої в роботі інтернету, причини невідомі - ЗМІ17.06.25, 20:16 • 8494 перегляди

Окрім обмеження доступу людей до VPN-сервісів, які дозволяли б їм підключатися до іноземних веб-сайтів, уряд також, як повідомляється, закликав іранців уникати використання чат-додатків, таких як WhatsApp, через побоювання, що вони можуть спровокувати витік інформації, у тому числі особистих даних громадян.

Іран також заблокував Google Play Store та Apple App Store під час свого останнього відключення, заборонивши своїм громадянам завантажувати та встановлювати нові додатки на свої пристрої. Водночас такі додатки, як WhatsApp та Instagram, стали повністю непридатними для використання на існуючих пристроях. Однак сайти, схвалені урядом, які є частиною Національної інформаційної мережі Ірану, залишаються доступними.

Попередні випадки

Це не перший випадок, коли іранський уряд відключає інтернет або забороняє своїм громадянам доступ до інтернет-послуг. У 2019 році він примусово запровадив повне відключення інтернету на шість днів поспіль після громадянських заворушень у країні, які, як повідомляється, призвели до загибелі понад 100 людей.

Доповнення

Іран частково відключився від глобального інтернету через можливі кібератаки Ізраїлю. Влада обмежила доступ до мережі. Також було рекомендовано видалити WhatsApp.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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