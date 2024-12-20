В Резерв+ заработал сервис повторного уточнения данных
Киев • УНН
В приложении "Резерв+" появилась возможность повторного уточнения персональных данных в реестре Оберіг. Пользователи смогут обновлять телефон, почту и адрес не чаще чем раз в 7 дней.
В приложении Резерв+ запустился новый сервис - повторное уточнение данных. Он уже доступен в свежем обновлении на Play Market и App Store. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
Сообщается, что благодаря повторному уточнению данных пользователи будут иметь возможность изменять персональные данные о себе в реестре Оберег. А именно: номер телефона, электронную почту и адрес проживания.
«Закон требует от украинцев в течение недели сообщать ТЦК каждый раз, когда у них происходят изменения в данных. Например, адрес проживания или телефон. Это простое действие занимало много времени, поскольку надо отстоять многочасовую очередь. Этим сервисом мы сэкономим время для людей и работников ТЦК», - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Замминистра добавила, что повторно уточнять данные можно будет неограниченное количество раз, но не чаще чем раз в 7 дней.
В Минобороны напомнили, что приложение для военнообязанных Резерв+ запустилось в середине мая. Первый сервис, который был представлен в его рамках - уточнение данных, который разработали в соответствии с новыми правилами мобилизации. За два месяца работы им воспользовалось более 3 миллионов украинцев.
Дополнение
19 декабря в Минобороны подтвердили, что в мобильном приложении «Резерв+» произошел технический сбой.
Впоследствии приложение восстановилось после технического сбоя.