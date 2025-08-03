В приложении "Дія" зафиксирован массовый сбой: что известно

В работе приложения "Дія" утром в воскресенье зафиксирован технический сбой, сообщают пользователи из разных регионов Украины, пишет УНН.

Так, при входе в приложение "Дія" появляется надпись "К сожалению, произошла ошибка". Однако закрыв окно, пользователи могут получить доступ к электронным документам.

Также при генерировании QR-кода электронных документов приложение указывает "Нет доступа к реестрам".

Первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров посоветовал пользователям обновить приложение "Дія".

Этой ночью команда Дії обновила сертификаты шифрования SSL. Мы делаем это регулярно, ведь Дія должна быть не только удобной, но и безопасной