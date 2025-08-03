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В приложении "Дія" зафиксирован массовый сбой: что известно

Киев • УНН

 • 174 просмотра

В воскресенье утром в работе приложения "Дія" зафиксирован технический сбой. Пользователи видят надпись "К сожалению, произошла ошибка" и "Нет доступа к реестрам" при попытке сгенерировать QR-код.

В приложении "Дія" зафиксирован массовый сбой: что известно

В работе приложения "Дія" утром в воскресенье зафиксирован технический сбой, сообщают пользователи из разных регионов Украины, пишет УНН.

Детали

Так, при входе в приложение "Дія" появляется надпись "К сожалению, произошла ошибка". Однако закрыв окно, пользователи могут получить доступ к электронным документам.

Также при генерировании QR-кода электронных документов приложение указывает "Нет доступа к реестрам".

Дополнение

Первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров посоветовал пользователям обновить приложение "Дія".

Этой ночью команда Дії обновила сертификаты шифрования SSL. Мы делаем это регулярно, ведь Дія должна быть не только удобной, но и безопасной

- отметил Федоров.

Обновить приложение "Дія" нужно через Play Market или Apple Store.

В Украине вводят "Дія.Карту" для государственных выплат: что предусматривается30.07.25, 13:23 • 5855 просмотров

Ольга Розгон

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