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В додатку "Дія" зафіксований масовий збій: що відомо

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У неділю вранці у роботі застосунку "Дія" зафіксовано технічний збій. Користувачі бачать напис "На жаль, сталася помилка" та "Немає доступу до реєстрів" при спробі згенерувати QR-код.

В додатку "Дія" зафіксований масовий збій: що відомо

У роботі застосунку "Дія" вранці неділі зафіксовано технічний збій, повідомляють користувачі з різних регіонів України, пише УНН.

Деталі

Так, під час входу у застосунок "Дія" заявляється напис "На жаль, сталася помилка". Проте закривши вікно, користувачі можуть отримати доступ до електронних документів.

Також при генеруванні QR-коду електронних документів застосунок вказує "Немає доступу до реєстрів".

Доповнення

Перший віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров порадив користувачам оновити застосунок "Дія".

Цієї ночі команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL. Ми робимо це регулярно, адже Дія повинна бути не лише зручною, а й безпечною

- зазначив Федоров.

Оновити застосунок "Дія" потрібно через Play Market або Apple Store.

В Україні вводять "Дія.Картку" для державних виплат: що передбачається30.07.25, 13:23 • 5855 переглядiв

Ольга Розгон

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