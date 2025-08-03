В додатку "Дія" зафіксований масовий збій: що відомо
Київ • УНН
У неділю вранці у роботі застосунку "Дія" зафіксовано технічний збій. Користувачі бачать напис "На жаль, сталася помилка" та "Немає доступу до реєстрів" при спробі згенерувати QR-код.
У роботі застосунку "Дія" вранці неділі зафіксовано технічний збій, повідомляють користувачі з різних регіонів України, пише УНН.
Деталі
Так, під час входу у застосунок "Дія" заявляється напис "На жаль, сталася помилка". Проте закривши вікно, користувачі можуть отримати доступ до електронних документів.
Також при генеруванні QR-коду електронних документів застосунок вказує "Немає доступу до реєстрів".
Доповнення
Перший віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров порадив користувачам оновити застосунок "Дія".
Цієї ночі команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL. Ми робимо це регулярно, адже Дія повинна бути не лише зручною, а й безпечною
Оновити застосунок "Дія" потрібно через Play Market або Apple Store.
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