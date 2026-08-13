WOG запустил мобильное приложение для бизнес-клиентов

$44.710.1551.620.14
ukenru
13:12 • 11066 просмотра
В Еврокомиссии заявили, что призвали страны ЕС передать Украине ракеты для Patriot из своих запасов
11:50 • 14008 просмотра
Украинские операторы дронов победили американских военных на учениях в Германии — WSJ
11:08 • 11324 просмотра
Разведка США предупредила Европу о гибридной атаке РФ на страны Балтии и Польшу — Bloomberg
Эксклюзив
09:59 • 19340 просмотра
Как производители оружия становятся технологическими партнёрами украинской армии
09:19 • 30914 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента
Эксклюзив
13 августа, 07:54 • 21621 просмотра
БЭБ открывает дела на основании аналитических справок: адвокат предупредил о рисках злоупотреблений
Эксклюзив
13 августа, 07:11 • 39333 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
13 августа, 06:59 • 19830 просмотра
Сенаторы требуют от администрации Трампа объяснить 17-месячную паузу в санкциях против рф
13 августа, 06:16 • 17057 просмотра
рф ударила реактивным "шахедом" по поезду в Одесской области: погибли машинист и помощник
13 августа, 05:29 • 18262 просмотра
Зеленский: 5% ракет для Patriot от США позволят пережить зиму, 10% - уничтожить всю российскую баллистику
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
4.5м/с
30%
756мм
Популярные новости
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 24723 просмотра
Румыния поднимала F-16 из-за дронов во время атаки рф на Украину, зафиксировала залёт в воздушное пространство13 августа, 07:43 • 10249 просмотра
"Я не понимаю, какова позиция Федорова. Он должен определиться!", — «азовец», ветеран российско-украинской войны «Тавр»13 августа, 09:12 • 12418 просмотра
Польша решит относительно передачи ракет для Patriot Украине в ближайшие дни - МинобороныVideo10:57 • 6590 просмотра
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13:22 • 6250 просмотра
публикации
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13:22 • 6414 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента09:19 • 30929 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
Эксклюзив
13 августа, 07:11 • 39340 просмотра
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 40424 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты12 августа, 14:14 • 60654 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Олег Кипер
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 24786 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 24966 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 43499 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 38829 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 175006 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Дассо Мираж 2000
Крылатая ракета

WOG запустил мобильное приложение для бизнес-клиентов

Киев • УНН

 • 152 просмотра

WOG представил приложение "WOG Бизнес" для управления топливными картами и счетами.

WOG запустил мобильное приложение для бизнес-клиентов

WOG продолжает цифровизацию своих сервисов для корпоративных клиентов. Компания запустила мобильное приложение "WOG Бизнес", которое открывает бизнес-клиентам доступ к ключевым сервисам личного кабинета со смартфона. Новый инструмент позволяет управлять топливными картами, счетами и финансовыми операциями в режиме реального времени независимо от места пребывания, передает УНН

Одним из ключевых преимуществ приложения является функция WOG ПК Pay, не имеющая аналогов среди топливных сервисов в Украине. Она позволяет администратору корпоративного кабинета дистанционно оплатить заправку водителя, если топливная карта утеряна, повреждена или временно недоступна. Благодаря этому транспорт не остановится, а логистические процессы компании останутся непрерывными.

"Мы стремимся к тому, чтобы управление топливными ресурсами было максимально простым, быстрым и доступным для наших бизнес-клиентов. Именно поэтому мы создали мобильное приложение, которое позволяет руководителям компаний и менеджерам, ежедневно работающим с топливом и автопарком, выполнять важные операции буквально в несколько кликов. Это еще один этап развития цифровой экосистемы WOG для бизнеса, которая помогает нашим клиентам работать эффективнее и без лишних рисков", — отмечает Олег Кушиль, директор по цифровой трансформации компании WOG.

Приложение также значительно упрощает управление финансовыми операциями. В частности, пользователи могут:

  • быстро пополнять счета через Apple Pay или Google Pay и контролировать баланс в режиме реального времени;
    • моментально формировать счета и отправлять их в мессенджеры.

      Особое внимание было уделено удобству, интуитивности и безопасности доступа. Авторизация осуществляется по номеру телефона и одноразовому OTP-коду, поэтому пользователям больше не нужно запоминать сложные логины и пароли. 

      Новое приложение "WOG Бизнес" можно скачать в  App Store и Google Play.

      Еще одним цифровым решением для корпоративных клиентов стал совместный проект WOG и eDilo — онлайн-сервис, созданный финтех-инфраструктурой Activitis. Отныне бизнес-клиенты WOG могут покупать качественное топливо с отсрочкой платежа до 90 дней. Новая опция доступна на online.wog.ua в личном кабинете, где компании управляют топливными картами и балансами.  

      Новые решения являются частью развития цифровой экосистемы WOG для бизнеса, которая призвана упростить управление качественным топливом, автопарком и финансовыми операциями.

      Лилия Подоляк

      Новости Бизнеса
      Google Play
      Украина