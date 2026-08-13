WOG запустил мобильное приложение для бизнес-клиентов

WOG продолжает цифровизацию своих сервисов для корпоративных клиентов. Компания запустила мобильное приложение "WOG Бизнес", которое открывает бизнес-клиентам доступ к ключевым сервисам личного кабинета со смартфона. Новый инструмент позволяет управлять топливными картами, счетами и финансовыми операциями в режиме реального времени независимо от места пребывания, передает УНН.

Одним из ключевых преимуществ приложения является функция WOG ПК Pay, не имеющая аналогов среди топливных сервисов в Украине. Она позволяет администратору корпоративного кабинета дистанционно оплатить заправку водителя, если топливная карта утеряна, повреждена или временно недоступна. Благодаря этому транспорт не остановится, а логистические процессы компании останутся непрерывными.

"Мы стремимся к тому, чтобы управление топливными ресурсами было максимально простым, быстрым и доступным для наших бизнес-клиентов. Именно поэтому мы создали мобильное приложение, которое позволяет руководителям компаний и менеджерам, ежедневно работающим с топливом и автопарком, выполнять важные операции буквально в несколько кликов. Это еще один этап развития цифровой экосистемы WOG для бизнеса, которая помогает нашим клиентам работать эффективнее и без лишних рисков", — отмечает Олег Кушиль, директор по цифровой трансформации компании WOG.

Приложение также значительно упрощает управление финансовыми операциями. В частности, пользователи могут:

быстро пополнять счета через Apple Pay или Google Pay и контролировать баланс в режиме реального времени;

моментально формировать счета и отправлять их в мессенджеры.

Особое внимание было уделено удобству, интуитивности и безопасности доступа. Авторизация осуществляется по номеру телефона и одноразовому OTP-коду, поэтому пользователям больше не нужно запоминать сложные логины и пароли.

Новое приложение "WOG Бизнес" можно скачать в App Store и Google Play.

Еще одним цифровым решением для корпоративных клиентов стал совместный проект WOG и eDilo — онлайн-сервис, созданный финтех-инфраструктурой Activitis. Отныне бизнес-клиенты WOG могут покупать качественное топливо с отсрочкой платежа до 90 дней. Новая опция доступна на online.wog.ua в личном кабинете, где компании управляют топливными картами и балансами.

Новые решения являются частью развития цифровой экосистемы WOG для бизнеса, которая призвана упростить управление качественным топливом, автопарком и финансовыми операциями.