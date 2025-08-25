$41.280.07
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 17012 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 22210 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 14281 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 26531 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 43912 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 40489 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 37910 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 55649 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 88820 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Киберпартизаны "хакнули" провайдера и показали россиянам по ТВ настоящие потери РФ и взрывы НПЗ - источник

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

В День Независимости Украины киберпартизаны взломали российского провайдера, показав реальные потери РФ на 116 телеканалах. Более 50 тысяч абонентов смотрели видео о взрывах НПЗ и похоронах солдат.

Киберпартизаны "хакнули" провайдера и показали россиянам по ТВ настоящие потери РФ и взрывы НПЗ - источник

В День Независимости Украины российским телезрителям показали правду о "сво" - местным киберпартизанам удалось "хакнуть" российского провайдера, сообщил УНН источник.

Детали

По данным собеседника УНН, вечером 24 августа, в День Независимости Украины, на российском телевидении был продемонстрирован видеоролик о настоящих потерях армии РФ в войне против Украины и других "достижениях" т.н. "сво".

Как сообщают источники в ГУР МО, местным киберпартизанам удалось "хакнуть" российского провайдера "№3" и вывести на телеэкраны россиян "несанкционированное" видео о реальных результатах войны России против Украины сразу на 116 телеканалах.

Кроме того, киберактивистам, по данным собеседника, удалось заблокировать доступ администраторов провайдера к серверам, чтобы тем было сложнее прервать трансляцию "партизанского" видео.

В результате, как сообщил собеседник УНН, по меньшей мере 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов РФ более трех часов подряд созерцали взрывы российских НПЗ и бескрайние пейзажи захоронений российских солдат в вечерний прайм-тайм на собственных телеэкранах. А для тех, кто не пользуется цифровым телевидением, трансляция ролика дополнительно была обеспечена через приложения сервисов Apple Store, Google Play и Smart TV, а также на других кабельных сетях.

Анна Мурашко

Новости Мира
Google Play
Главное управление разведки Украины
Украина
Apple Inc.