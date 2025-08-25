Киберпартизаны "хакнули" провайдера и показали россиянам по ТВ настоящие потери РФ и взрывы НПЗ - источник
Киев • УНН
В День Независимости Украины киберпартизаны взломали российского провайдера, показав реальные потери РФ на 116 телеканалах. Более 50 тысяч абонентов смотрели видео о взрывах НПЗ и похоронах солдат.
В День Независимости Украины российским телезрителям показали правду о "сво" - местным киберпартизанам удалось "хакнуть" российского провайдера, сообщил УНН источник.
Детали
По данным собеседника УНН, вечером 24 августа, в День Независимости Украины, на российском телевидении был продемонстрирован видеоролик о настоящих потерях армии РФ в войне против Украины и других "достижениях" т.н. "сво".
Как сообщают источники в ГУР МО, местным киберпартизанам удалось "хакнуть" российского провайдера "№3" и вывести на телеэкраны россиян "несанкционированное" видео о реальных результатах войны России против Украины сразу на 116 телеканалах.
Кроме того, киберактивистам, по данным собеседника, удалось заблокировать доступ администраторов провайдера к серверам, чтобы тем было сложнее прервать трансляцию "партизанского" видео.
В результате, как сообщил собеседник УНН, по меньшей мере 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов РФ более трех часов подряд созерцали взрывы российских НПЗ и бескрайние пейзажи захоронений российских солдат в вечерний прайм-тайм на собственных телеэкранах. А для тех, кто не пользуется цифровым телевидением, трансляция ролика дополнительно была обеспечена через приложения сервисов Apple Store, Google Play и Smart TV, а также на других кабельных сетях.
Киберспециалисты ГУР ударили по оккупационным властям Крыма и уничтожили данные на "правительственных" серверах - источник25.07.25, 10:56 • 2647 просмотров