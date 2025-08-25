$41.280.07
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та поранені
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинки
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситів
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедії
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Денис Шмигаль
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Канада
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Шахед-136
Євро
Крилата ракета

Кіберпартизани "хакнули" провайдера і показали росіянам по ТБ справжні втрати рф та вибухи НПЗ - джерело

Київ • УНН

 • 164 перегляди

На День Незалежності України кіберпартизани зламали російського провайдера, показавши реальні втрати рф на 116 телеканалах. Понад 50 тисяч абонентів дивилися відео про вибухи НПЗ та поховання солдатів.

Кіберпартизани "хакнули" провайдера і показали росіянам по ТБ справжні втрати рф та вибухи НПЗ - джерело

На День Незалежності України російським телеглядачам показали правду про "сво" - місцевим кіберпартизанам вдалося "хакнути" російського провайдера, повідомили УНН джерело.

Деталі

За даними співрозмовника УНН, увечері 24 серпня, у День Незалежності України, на російському телебаченні було продемонстровано відеоролик про справжні втрати армії рф у війні проти України та інші "здобутки" т.зв. "сво".

Як повідомляють джерела в ГУР МО, місцевим кіберпартизанам вдалося "хакнути" російського провайдера "№3" і вивести на телеекрани росіян "несанкціоноване" відео про реальні результати війни росії проти України відразу на 116 телеканалах.

Окрім того, кіберактивістам, за даними співрозмовника, вдалося заблокувати доступ адміністраторів провайдера до серверів, аби тим було складніше перервати трансляцію "партизанського" відео.

У результаті, як повідомив співрозмовник УНН, щонайменше 50 тисяч абонентів з москви та інших регіонів рф понад три години поспіль споглядали вибухи російських НПЗ та безкраї краєвиди поховань російських солдатів у вечірній прайм-тайм на власних телеекранах. А для тих, хто не користується цифровим телебаченням, трансляція ролику додатково була забезпечена через додатки сервісів Apple Store, Google Play та Smart TV, а також на інших кабельних мережах.

Кіберфахівці ГУР вдарили по окупаційній владі Криму і знищили дані на "урядових" серверах - джерело25.07.25, 10:56 • 2641 перегляд

Анна Мурашко

Новини Світу
Google Play
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна
Apple