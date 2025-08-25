Кіберпартизани "хакнули" провайдера і показали росіянам по ТБ справжні втрати рф та вибухи НПЗ - джерело

На День Незалежності України російським телеглядачам показали правду про "сво" - місцевим кіберпартизанам вдалося "хакнути" російського провайдера, повідомили УНН джерело.

Деталі

За даними співрозмовника УНН, увечері 24 серпня, у День Незалежності України, на російському телебаченні було продемонстровано відеоролик про справжні втрати армії рф у війні проти України та інші "здобутки" т.зв. "сво".

Як повідомляють джерела в ГУР МО, місцевим кіберпартизанам вдалося "хакнути" російського провайдера "№3" і вивести на телеекрани росіян "несанкціоноване" відео про реальні результати війни росії проти України відразу на 116 телеканалах.

Окрім того, кіберактивістам, за даними співрозмовника, вдалося заблокувати доступ адміністраторів провайдера до серверів, аби тим було складніше перервати трансляцію "партизанського" відео.

У результаті, як повідомив співрозмовник УНН, щонайменше 50 тисяч абонентів з москви та інших регіонів рф понад три години поспіль споглядали вибухи російських НПЗ та безкраї краєвиди поховань російських солдатів у вечірній прайм-тайм на власних телеекранах. А для тих, хто не користується цифровим телебаченням, трансляція ролику додатково була забезпечена через додатки сервісів Apple Store, Google Play та Smart TV, а також на інших кабельних мережах.

