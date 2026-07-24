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Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушение Закона о цифровых рынках

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушение Закона о цифровых рынках. Компанию признали виновной в продвижении собственных сервисов в поиске и ограничении разработчиков в Google Play.

Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушение Закона о цифровых рынках

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google в общей сложности на 890 млн евро за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA). Компанию признали виновной в продвижении собственных сервисов в поисковой системе и ограничении возможностей разработчиков приложений в Google Play. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии, пишет УНН.

Детали

Еврокомиссия приняла два отдельных решения. Первое предусматривает штраф в 460 млн евро за предоставление преимущества собственным сервисам в Поиске Google, второе – 430 млн евро за нарушение правил работы Google Play.

По заключению Комиссии, Google нарушил требования DMA, поскольку собственные сервисы, в частности Shopping, Hotels, транспортные и спортивные сервисы, получали более выгодное размещение в результатах поиска, чем аналогичные предложения сторонних компаний.

Google также нарушил правила работы Google Play

Еврокомиссия установила, что Google ограничивал разработчиков приложений в возможности информировать пользователей об альтернативных, часто более дешёвых, способах приобретения цифровых товаров за пределами Google Play, в том числе через собственные сайты или другие магазины приложений.

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Также регулятор пришёл к выводу, что размер комиссий Google и период их взимания за привлечение новых клиентов выходили за рамки того, что допускает Закон о цифровых рынках.

Принятыми решениями Европейская комиссия обязала Google прекратить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями DMA.

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Степан Гафтко

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