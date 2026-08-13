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россия ночью атаковала энергетику в Одесской области, без света часть 4 областей

Киев • УНН

 • 984 просмотра

В результате ночных обстрелов энергообъектов обесточена часть потребителей в Сумской, Днепропетровской и Херсонской областях. Самая сложная ситуация в Одесской области, отключения сегодня не прогнозируются.

россия ночью атаковала энергетику в Одесской области, без света часть 4 областей

россия ночью продолжила атаковать энергетику в Одесской области, из-за вражеских атак часть потребителей в 4 областях остается без света, графики отключений не предусматриваются, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Сумской, Днепропетровской и Херсонской областях временно остается без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение всем потребителям. 

"Самой сложной остается ситуация в Одесской области. Этой ночью враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы продолжаются", - сообщили в Минэнерго.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию", - сказано в сообщении.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 13 августа, по состоянию на 09:30 оно было на 8,9% ниже, чем в это же время в предыдущий день – в среду. Причина изменений – установление комфортной температуры в большинстве областей Украины, что уменьшает необходимость в массовом использовании кондиционеров. Также сегодня во всех регионах установилась ясная погода, которая обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 12 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,5% ниже, чем максимум предыдущего дня – во вторник, 11 августа. Причина – спад жары в большинстве регионов Украины.

рф ударила реактивным "шахедом" по поезду в Одесской области: погибли машинист и помощник13.08.26, 09:16 • 9958 просмотров

Юлия Шрамко

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