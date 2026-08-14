рф атаковала Кировоградскую область, пострадала инфраструктура
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Кировоградскую область, целью стал инфраструктурный объект в Кропивницком районе, где возник пожар. Также загорелись частный дом и сухая трава, обошлось без пострадавших.
рф ночью атаковала Кировоградскую область, целью стал объект инфраструктуры в Кропивницком районе, где произошёл пожар, также был повреждён дом, сообщили в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и в ГУ ГСЧС области, пишет УНН.
Этой ночью враг в очередной раз атаковал Кировоградскую область. Целился в один из объектов инфраструктуры в Кропивницком районе. Кроме того, в результате атаки пострадал частный жилой дом. Главное — обошлось без пострадавших
"Основной целью стал один из объектов инфраструктуры в Кропивницком районе, где возник пожар. Кроме того, в результате атаки произошли ещё два пожара: загорелись частный жилой дом и сухая трава", — указали, в свою очередь, в ГУ ГСЧС области.
Спасатели, как указано, ликвидировали все пожары.
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