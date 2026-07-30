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Суд отправил под стражу двух военных полка "Скала" за пытки сослуживцев

Киев • УНН

 • 5289 просмотра

Двое военнослужащих медицинской роты полка "Скала" взяты под стражу без залога по подозрению в пытках сослуживцев. Пострадавшие получили черепно-мозговые травмы и переломы.

Суд отправил под стражу двух военных полка "Скала" за пытки сослуживцев

Суд взял под стражу без права внесения залога двух военнослужащих медицинской роты полка «Скала», которых подозревают в пытках сослуживцев, передает УНН со ссылкой на ГБР.

По ходатайству следователей ГБР Фортечный районный суд города Кропивницкого взял под стражу без права внесения залога двух военнослужащих медицинской роты полка «Скала», которых подозревают в пытках сослуживцев 

- говорится в сообщении.

Контекст

Ранее сотрудники ГБР при содействии командования воинской части сообщили им о подозрении в пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что сопровождалось избиением и издевательствами над несколькими лицами.

В мае 2026 года двух военнослужащих выписали из больницы из-за нарушения установленного режима и направили в медицинскую роту подразделения. После этого подозреваемые решили самостоятельно «наказать» их за нарушение дисциплины.

Они нанесли потерпевшим многочисленные удары, а затем заперли в хозяйственном здании, где продолжили издевательства.

Один из военнослужащих потерял сознание. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и другими телесными повреждениями.

Другого потерпевшего незаконно удерживали еще почти сутки. Впоследствии его также доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.

Обоим военнослужащим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 127 и ч. 3 ст. 406 УК Украины.

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

425-й штурмовой полк "Скеля" заявил о сотрудничестве с ГБР из-за жестокого обращения с военными29.07.26, 17:04 • 4116 просмотров

Напомним

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум военнослужащим полка «Скала» за жестокое обращение с сослуживцами.

Антонина Туманова

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