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425-й штурмовой полк "Скеля" заявил о сотрудничестве с ГБР из-за жестокого обращения с военными

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

Командование полка "Скеля" заявило о сотрудничестве с ГБР по случаям жестокого обращения. В подразделении подчеркнули нулевую терпимость к насилию и проведение внутренних проверок.

425-й штурмовой полк "Скеля" заявил о сотрудничестве с ГБР из-за жестокого обращения с военными

Командование 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" Вооруженных сил Украины заявило о сотрудничестве с Государственным бюро расследований по поводу жестокого обращения с военнослужащими в подразделении, которые назвали "негативными событиями". Об этом сообщила пресс-служба полка, передает УНН.

Детали

В полку отметили, что информацию о негативных событиях, имевших место в подразделении, "пытаются использовать в своих, далеко не благородных целях, как то представители политических сил, общественные организации, блогеры и некоторые СМИ".

Хотим отметить: наша позиция бескомпромиссна - негативным проявлениям нет и не может быть места в украинской армии. Никакие боевые заслуги, звания или должности не могут оправдывать унижение человеческого достоинства, насилие или превышение полномочий

- говорится в заявлении.

Пресс-служба подразделения добавила, что подобные инциденты в полку не терпятся и не скрываются.

Каждый конкретный факт должен быть тщательно проверен, виновные - установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом

- заявили в полку "Скеля"

Вместе с тем пресс-служба полка призвала общественность "не спекулировать на негативе и не мешать делать свою работу - уничтожать и прогонять врага с территории Украины".

Сегодня мы активно сотрудничаем с Государственным бюро расследований и предоставляем следствию всю необходимую помощь. Мы: командование, личный состав полка - как никто другой заинтересованы в искоренении негативных явлений. Параллельно проводятся и внутренние проверки, усиливается контроль за действиями командиров всех уровней, совершенствуются механизмы реагирования на обращения военнослужащих. Наша задача - сделать все, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем

- говорится в заявлении полка "Скеля".

Напомним

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум военнослужащим полка "Скеля за жестокое обращение с побратимами.

Евгений Устименко

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