Суд отменил ночной арест экс-разведчику Червинскому, изменив меру пресечения
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева отменил ночной арест Роману Червинскому, заменив его на личное обязательство. Адвокат Глоба заявил о применении норм Конституции прямого действия.
Печерский районный суд Киева отменил ночной арест бывшему разведчику Роману Червинскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката Константина Глобу.
Детали
Как отметил юрист, по поданным возражениям и материалам, его подзащитному изменили меру пресечения на личное обязательство.
Такой результат более чем убедительно демонстрирует мотивы недавней медиа-атаки на меня. Суд также применил нормы Конституции Украины как нормы прямого действия при принятии решений. Этот процессуальный жест не свойственен Печерскому районному суду г. Киева, но это действительно произошло
Дополнение
В июле 2024 года Роману Червинскому по делу о взятке избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Впоследствии бывший разведчик вышел из Кропивницкого следственного изолятора. За него внесли залог в размере 9 миллионов 84 тысяч гривен.
В мае 2025 года Печерский районный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест Червинскому.
Напомним
Полиция начала расследование относительно возможного использования адвокатом Константином Глобой поддельного удостоверения несуществующего Закарпатского ТрО.