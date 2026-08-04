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Суд отменил ночной арест экс-разведчику Червинскому, изменив меру пресечения

Киев • УНН

 • 4477 просмотра

Печерский районный суд Киева отменил ночной арест Роману Червинскому, заменив его на личное обязательство. Адвокат Глоба заявил о применении норм Конституции прямого действия.

Суд отменил ночной арест экс-разведчику Червинскому, изменив меру пресечения
Фото: www.facebook.com/kosto.globa

Печерский районный суд Киева отменил ночной арест бывшему разведчику Роману Червинскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката Константина Глобу.

Детали

Как отметил юрист, по поданным возражениям и материалам, его подзащитному изменили меру пресечения на личное обязательство.

Такой результат более чем убедительно демонстрирует мотивы недавней медиа-атаки на меня. Суд также применил нормы Конституции Украины как нормы прямого действия при принятии решений. Этот процессуальный жест не свойственен Печерскому районному суду г. Киева, но это действительно произошло

- говорится в сообщении Глобы.

Дополнение

В июле 2024 года Роману Червинскому по делу о взятке избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Впоследствии бывший разведчик вышел из Кропивницкого следственного изолятора. За него внесли залог в размере 9 миллионов 84 тысяч гривен.

В мае 2025 года Печерский районный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест Червинскому.

Напомним

Полиция начала расследование относительно возможного использования адвокатом Константином Глобой поддельного удостоверения несуществующего Закарпатского ТрО.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Кропивницкий
Киев