Суд продовжив цілодобовий домашній арешт ексрозвіднику Червінському
Київ • УНН
Печерський суд Києва залишив Романа Червінського під цілодобовим домашнім арештом у справі про хабарництво. Адвокат повідомив, що деякі клопотання захисту були задоволені.
Печерський районний суд Києва продовжив цілодобовий домашній арешт колишньому розвіднику Роману Червінському у справі про хабар. Про це повідомив його адвокат Андрій Йосипов у Facebook, передає УНН.
Клопотання про продовження запобіжного заходу - задоволено. Червінський продовжує перебувати під цілодобовим домашнім арешто
Також він повідомив, що Печерський районний суд Києва задовольнив ряд клопотань сторони захисту, які стосувалися здебільшого процедурних питань та направлених на доведення порушення процесу на етапі досудового розслідування.
У задоволені клопотань направлених на спростування обвинувачення, клопотань що стосується потерпілого, перевірки його намірів, перевірки його "співпраці" з СБУ, судом відмовлено
Доповнення
У липні 2024 року Роман Червінському у справі про хабар обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Напередодні, 17 липня, колишній розвідник Роман Червінський вийшов з Кропивницького слідчого ізолятора. За нього внесли у розмірі 9 мільйонів 84 тисяч гривень.