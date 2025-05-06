Суд продлил круглосуточный домашний арест экс-разведчику Червинскому
Киев • УНН
Печерский суд Киева оставил Романа Червинского под круглосуточным домашним арестом по делу о взяточничестве. Адвокат сообщил, что некоторые ходатайства защиты были удовлетворены.
Печерский районный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест бывшему разведчику Роману Червинскому по делу о взятке. Об этом сообщил его адвокат Андрей Йосипов в Facebook, передает УНН.
Ходатайство о продлении меры пресечения - удовлетворено. Червинский продолжает находиться под круглосуточным домашним арестом
Также он сообщил, что Печерский районный суд Киева удовлетворил ряд ходатайств стороны защиты, которые касались в основном процедурных вопросов и направленных на доказывание нарушения процесса на этапе досудебного расследования.
В удовлетворении ходатайств направленных на опровержение обвинения, ходатайств касающихся потерпевшего, проверки его намерений, проверки его "сотрудничества" с СБУ, судом отказано
Дополнение
В июле 2024 года Роману Червинскому по делу о взятке избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Накануне, 17 июля, бывший разведчик Роман Червинский вышел из Кропивницкого следственного изолятора. За него внесли в размере 9 миллионов 84 тысяч гривен.