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Суд продлил круглосуточный домашний арест экс-разведчику Червинскому

Киев • УНН

 • 2584 просмотра

Печерский суд Киева оставил Романа Червинского под круглосуточным домашним арестом по делу о взяточничестве. Адвокат сообщил, что некоторые ходатайства защиты были удовлетворены.

Суд продлил круглосуточный домашний арест экс-разведчику Червинскому

Печерский районный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест бывшему разведчику Роману Червинскому по делу о взятке. Об этом сообщил его адвокат Андрей Йосипов в Facebook, передает УНН.

Ходатайство о продлении меры пресечения - удовлетворено. Червинский продолжает находиться под круглосуточным домашним арестом

- написал адвокат.

Также он сообщил, что Печерский районный суд Киева удовлетворил ряд ходатайств стороны защиты, которые касались в основном процедурных вопросов и направленных на доказывание нарушения процесса на этапе досудебного расследования.

В удовлетворении ходатайств направленных на опровержение обвинения, ходатайств касающихся потерпевшего, проверки его намерений, проверки его "сотрудничества" с СБУ, судом отказано

- заявил адвокат.

Дополнение

В июле 2024 года Роману Червинскому по делу о взятке избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Накануне, 17 июля, бывший разведчик Роман Червинский вышел из Кропивницкого следственного изолятора. За него внесли в размере 9 миллионов 84 тысяч гривен.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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