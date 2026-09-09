В Кропивницком СБУ задержала агента фсб с двумя ножами

В Кропивницком правоохранители задержали местного жителя, который работал на фсб и корректировал атаки российских ракет по Украине. У него изъяли два охотничьих ножа, которые он носил с собой, чтобы драться в случае разоблачения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

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Контрразведка Службы безопасности задержала в Кропивницком еще одного агента фсб, который наводил ракетно-дроновые атаки рашистов на топливно-энергетическую инфраструктуру центрального региона Украины. Во время задержания у фигуранта изъяли два охотничьих ножа, которые он носил с собой, чтобы в случае разоблачения оказать сопротивление правоохранителям. Но сотрудники СБУ сработали настолько быстро, что агент не успел применить оружие - говорится в сообщении СБУ.

По имеющимся данным, у злоумышленника также обнаружили смартфон, камерой которого он в режиме реального времени фиксировал внешний периметр местного инфраструктурного объекта, по которому рф готовила комбинированный удар.

Как установило расследование, корректировкой российских обстрелов занимался завербованный врагом местный безработный. В поле зрения фсб он попал через Telegram-каналы по поиску "быстрых" заработков. По инструкции рашистов агент объезжал на такси или велосипеде областной центр и прилегающие районы, чтобы снимать на камеру телефона потенциальные "цели" и отчитываться куратору из рф. Больше всего врага интересовали координаты инфраструктурных и логистических объектов - говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители разоблачили агента еще на начальном этапе его сотрудничества с фсб и задержали "с поличным", когда он проводил доразведку возле объекта запланированной атаки рашистов.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры - говорится в сообщении.

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СБУ задержала в Краматорске четырех агентов фсб, которые передавали координаты Сил обороны и последствия обстрелов. Им грозит пожизненное заключение.