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Зеленский о новых поражениях российских НПЗ: украинские дальнобойные санкции сегодня достигли 1500 км от линии фронта

Киев • УНН

 • 1844 просмотра

Президент Зеленский подтвердил поражение двух российских НПЗ в Саратове и Татарстане. Он заявил, что Украина справедливо отвечает на удары и затягивание войны.

Зеленский о новых поражениях российских НПЗ: украинские дальнобойные санкции сегодня достигли 1500 км от линии фронта

Сегодня украинские дальнобойные санкции достигли около 1500 км от линии фронта — Саратовского региона, Татарстана и Башкортостана, и Украина совершенно справедливо отвечает россии на ее удары и на затягивание войны, прокомментировал Президент Владимир Зеленский новые поражения двух российских НПЗ, пишет УНН.

Украина совершенно справедливо отвечает россии на ее удары по нашей стране и на затягивание войны. Сегодня наши дальнобойные санкции достигли Саратовского региона, Татарстана и Башкортостана, расстояние от линии фронта около 800, 1400 и 1500 километров. Также – Воронежского региона, это около 300 километров от нашей границы. Благодарю за меткость воинов СБС и ССО ВСУ, СБУ и наши разведки

- написал Зеленский.

Президент подтвердил: "Поражен Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Воины ССО поразили нефтеперерабатывающий завод в Татарстане".

"россияне должны чувствовать, что их государство ведет эту войну. Благодарю всех, кто помогает защищать Украину!" - подчеркнул Зеленский.

Два НПЗ и аэродром – в Генштабе подтвердили поражение на территории РФ08.07.26, 11:39 • 2582 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что россия потеряла территориальное преимущество - глубокий тыл. Это заявление Глава государства сделал после того, как украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Сибири. Речь идет об Омском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на расстоянии более 2500 км по прямой от украинской границы.

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине рф, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

Сейчас на территории рф уже не осталось ни одного крупного НПЗ, который бы не понес поражения от украинских ударных БпЛА.

Юлия Шрамко

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