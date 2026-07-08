Зеленский о новых поражениях российских НПЗ: украинские дальнобойные санкции сегодня достигли 1500 км от линии фронта

"Прекращение огня завершено" - Трамп назвал переговоры с Ираном "пустой тратой времени"

"Прекращение огня завершено" - Трамп назвал переговоры с Ираном "пустой тратой времени"

"Прекращение огня завершено" - Трамп назвал переговоры с Ираном "пустой тратой времени"

"Прекращение огня завершено" - Трамп назвал переговоры с Ираном "пустой тратой времени"

В Одессе мужчину, закрывшегося в парикмахерской с людьми, доставили в полицейское отделение, оружия не обнаружено - полиция

В Одессе мужчину, закрывшегося в парикмахерской с людьми, доставили в полицейское отделение, оружия не обнаружено - полиция

В Одессе мужчину, закрывшегося в парикмахерской с людьми, доставили в полицейское отделение, оружия не обнаружено - полиция

В Одессе мужчину, закрывшегося в парикмахерской с людьми, доставили в полицейское отделение, оружия не обнаружено - полиция

Петер Мадяр назвал Украину жертвой агрессии рф, но отказался от военной поддержки

Петер Мадяр назвал Украину жертвой агрессии рф, но отказался от военной поддержки

Петер Мадяр назвал Украину жертвой агрессии рф, но отказался от военной поддержки

Петер Мадяр назвал Украину жертвой агрессии рф, но отказался от военной поддержки

Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд

Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд

Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд

Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд

Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО

Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО

Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО

Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО