Два НПЗ и аэродром – в Генштабе подтвердили поражение на территории РФ
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ и завода "ТАИФ-НК" в Нижнекамске. Также нанесен удар по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области.
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение двух нефтеперерабатывающих заводов и аэродрома на территории россии, пишет УНН.
"В ночь на 8 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод (Саратовская обл., рф)", - говорится в сообщении Генштаба.
На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Как сообщили в Генштабе, Саратовский НПЗ входит в структуру компании "Роснефть" и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Его проектная мощность — около 7 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, которые используются, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора.
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Также нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Республика Татарстан, рф). На территории предприятия также зафиксированы взрывы и пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Поражение нанесли бойцы Сил специальных операций: "Полночи и утро ССО жгли два нефтяных комплекса рф в Нижнекамске, Татарстан".
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"ТАИФ-НК" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов рф, в состав которого входят собственно НПЗ, завод бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Проектная мощность предприятия по переработке нефти составляет более 7 млн тонн в год, а с учетом всех видов сырья комплексная мощность превышает 8 млн тонн. Продукция завода — дизтопливо, бензины, авиатопливо и другие нефтепродукты, задействованные в обеспечении экономики и военной логистики рф.
На кадрах, снятых в Нижнекамске, видно, что поражения были нанесены дронами FP-1, производства Fire Point.
Кроме того, поражен аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области рф.