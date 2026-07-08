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В Нижнекамске в рф после атаки дронов фиксируют пожар в промзоне с НПЗ

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

В Нижнекамске (Татарстан) после объявления угрозы атаки БПЛА произошел пожар в промзоне, где расположены АО «ТАИФ-НК» и НПЗ «Татнефти» АО «ТАНЕКО». Очевидцы сообщали о взрывах и падении дрона.

В Нижнекамске в рф после атаки дронов фиксируют пожар в промзоне с НПЗ

В Нижнекамске в Татарстане в рф после объявления угрозы БПЛА произошел пожар в промзоне, где находятся АО "ТАИФ-НК" и НПЗ "Татнефти" АО "ТАНЕКО", свидетельствует OSINT-анализ телеграм-канала ASTRA, пишет УНН.

Детали

Утром 8 июля очевидцы сообщили о взрывах и пожаре в Нижнекамске. Около пяти утра мэр города радмир беляев сообщал об угрозе атаки БПЛА на города Нижнекамск, Заинск, Елабугу, Набережные Челны.

Как установил OSINT-аналитик ASTRA, в Нижнекамске могло быть атаковано предприятие АО "ТАИФ-НК". На кадрах очевидцев видно, как БПЛА падает в районе предприятия, которое находится рядом с НПЗ "Татнефти" АО "ТАНЕКО". В той же промзоне находится ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ).

В сети выложили видео, как украинский дрон, вероятно FP-1, кружит над НПЗ перед атакой.

Около 7 утра мэр Нижнекамска сообщил: "Массовая атака БПЛА на наш район не прекращается. Прошу внимательно отнестись к предупреждениям и принять меры безопасности". Менее чем через час он уточнил, что по данным мчс рф угроза атаки БПЛА отменена, но режим "дроновая опасность" на территории Татарстана сохраняется.

АО "ТАИФ-НК" — крупный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске, входящий в группу "ТАИФ". Предприятие ежегодно перерабатывает свыше 8 млн тонн нефти и газового конденсата в высококачественные топлива стандарта Евро-5 и авиакеросин.

АО "ТАНЕКО" — современный высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске, входящий в структуру ПАО "Татнефть". Установленная мощность предприятия составляет 16,2 млн тонн нефти в год. Комплекс является одним из самых эффективных НПЗ России: глубина переработки достигает 99,6%, а выход светлых нефтепродуктов — около 90%. Предприятие выпускает автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо стандарта "Евро-6", авиационный керосин, судовые топлива, базовые и синтетические масла, сжиженные углеводородные газы и нефтяной кокс.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) — один из крупнейших нефтехимических комплексов в Европе. Завод входит в холдинг "СИБУР" и перерабатывает сырье от "ТАИФ-НК" и "ТАНЕКО", производя каучуки, пластики и этилен.

Напомним

Украинские БПЛА 6 июля поразили нефтеперерабатывающий завод в Омске, преодолев рекордное расстояние – по прямой оно составляет примерно 2500 км. На территории предприятия было зафиксировано попадание с последующим пожаром. 

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине рф, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

"Сибирь тоже достижима для украинской меткости" - Президент о поражении дронами FP-1 НПЗ в Омске06.07.26, 21:03 • 3878 просмотров

CEO Fire Point Ирина Терех назвала удар по Омскому НПЗ историческим. По ее словам, до этого дня он оставался одним из всего двух предприятий из десятки крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии, которые ни разу не были повреждены украинскими дронами. Вторым таким предприятием остается Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области.

"На него возлагались надежды по балансированию топливного кризиса после успешной кампании Сил обороны Украины. Для осознания масштаба – его мощность почти вдвое превышает Московский НПЗ", – отметила Терех.

Она также обратила внимание, что Омский НПЗ является единственным в россии предприятием, производящим катализаторы крекинга – ключевой компонент, от которого зависит вторичная переработка нефти на других российских нефтеперерабатывающих заводах.

"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы Украины06.07.26, 16:14 • 37049 просмотров

По данным Генерального штаба ВСУ, это последний из 11 крупнейших производителей бензина в рф, который поразили украинские воины. Он является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в рф (свыше 21 млн тонн в год) и специализируется на выпуске широкого спектра топлива, масел и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в рф (около 99%). НПЗ выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное топливо класса "Евро-5", авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ). Также является производителем бензола, параксилола и ортоксилола, специализированной продукции и масел, сырья для технического углерода, моторных и индустриальных масел.

Генштаб подчеркивает: Омский НПЗ был задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Украинские дроны с начала года поразили НПЗ в россии почти 200 раз - FT05.07.26, 18:58 • 4370 просмотров

Юлия Шрамко

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