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Беспилотники, вероятно, поразили саратовский НПЗ, возник пожар – ASTRA

Киев • УНН

 • 1532 просмотра

Украинские беспилотники, вероятно, атаковали саратовский нефтеперерабатывающий завод в России, вызвав пожар. Губернатор области подтвердил лишь угрозу атаки БПЛА.

Беспилотники, вероятно, поразили саратовский НПЗ, возник пожар – ASTRA

Украинские беспилотники, вероятно, атаковали саратовский нефтеперерабатывающий завод в россии, после чего на предприятии вспыхнул пожар. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

По данным издания, кадры очевидцев свидетельствуют о возгорании на территории завода. OSINT-аналитик ASTRA после анализа видео заявил о вероятном поражении промышленного объекта.

В то же время губернатор саратовской области роман бусаргин официально сообщил лишь об угрозе атаки беспилотников.

От Министерства обороны поступила информация об угрозе БпЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения

– написал он.

саратовский НПЗ, принадлежащий компании "роснефть", уже атаковали как минимум в мае этого года. Предприятие является одним из старейших нефтеперерабатывающих заводов россии. По данным ASTRA, по состоянию на 2023 год его мощность по переработке нефти составляла 4,8 млн тонн в год.

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Степан Гафтко

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