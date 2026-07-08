Беспилотники, вероятно, поразили саратовский НПЗ, возник пожар – ASTRA
Киев • УНН
Украинские беспилотники, вероятно, атаковали саратовский нефтеперерабатывающий завод в России, вызвав пожар. Губернатор области подтвердил лишь угрозу атаки БПЛА.
Украинские беспилотники, вероятно, атаковали саратовский нефтеперерабатывающий завод в россии, после чего на предприятии вспыхнул пожар. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.
Детали
По данным издания, кадры очевидцев свидетельствуют о возгорании на территории завода. OSINT-аналитик ASTRA после анализа видео заявил о вероятном поражении промышленного объекта.
В то же время губернатор саратовской области роман бусаргин официально сообщил лишь об угрозе атаки беспилотников.
От Министерства обороны поступила информация об угрозе БпЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения
саратовский НПЗ, принадлежащий компании "роснефть", уже атаковали как минимум в мае этого года. Предприятие является одним из старейших нефтеперерабатывающих заводов россии. По данным ASTRA, по состоянию на 2023 год его мощность по переработке нефти составляла 4,8 млн тонн в год.
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