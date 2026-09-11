Жестоко избивал за найденную SIM-карту — должностное лицо российского СИЗО подозревают в бесчеловечном обращении с гражданским лицом из Херсона

Должностное лицо российского СИЗО подозревают в бесчеловечном обращении с гражданским лицом из Херсона — в результате избиения мужчина испытал сильную физическую боль и значительные психологические страдания, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора заочно сообщено о подозрении заместителю начальника отдела режима и надзора российского СИЗО № 2 во временно оккупированном Симферополе — говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, должностное лицо применяло к гражданским физическое насилие и психологическое давление, в том числе по мотивам ненависти к украинцам. Одним из потерпевших стал житель Херсона.

В декабре 2022 года во время прогулки мужчина нашел SIM-карту и забрал ее с собой. Позже сотрудники СИЗО обнаружили ее среди его вещей.

По приказу должностного лица мужчину вывели из камеры в подсобное помещение на третьем этаже изолятора, которое заключенные называли "баульным", где не было видеонаблюдения.

Гражданского заставили встать лицом к стене, опустить голову и прижать руки ладонями к стене. После этого, по данным следствия, должностное лицо лично начало его избивать — наносило удары руками по туловищу и ногами по нижним конечностям.

В результате избиения мужчина испытал сильную физическую боль и значительные психологические страдания. По данным следствия, насилие применялось умышленно — чтобы запугать потерпевшего и унизить его человеческое достоинство.

Такие действия квалифицированы как бесчеловечное обращение с гражданским лицом, находившимся под контролем оккупационных властей, и нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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