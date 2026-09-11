Жестоко избивал за найденную SIM-карту — должностное лицо российского СИЗО подозревают в бесчеловечном обращении с гражданским лицом из Херсона

$44.550.0951.760.23
ukenru
Эксклюзив
14:00 • 1830 просмотра
Дожди и почти летняя жара — какой погоды ожидать завтра в Украине
13:20 • 8458 просмотра
Митрополиту Тихону, являющемуся духовным наставником путина, заочно сообщили о подозрении
12:50 • 12565 просмотра
Дело "Форрест Гамп": суд назначил нардепу Вадиму Столару залог в размере 300 млн гривен
11:51 • 13770 просмотра
россия вкладывает значительные ресурсы в ИПСО, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов - CEO Fire Point
11:42 • 12409 просмотра
рф может исчерпать ресурсы для войны против Украины к 2028 году - ГУР
10:53 • 12530 просмотра
Семь пакетов поддержки и кредитные гарантии на сумму более 400 млн долларов - Канада объявила о новой партии помощи Украине
10:43 • 12217 просмотра
И снова затягивание: как (не)состоялись очередные заседания суда по делу врачей Odrex 
10:38 • 11042 просмотра
ЕС утвердил 6,1 млрд евро кредита для Украины на закупку оружия
09:35 • 9838 просмотра
Украинские военные ракетами FP-5 «Фламинго» атаковали химзавод в Волгограде в РФ
08:54 • 10462 просмотра
Удары РФ по АЗС в Киеве — два человека погибли, есть раненые
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.8м/с
34%
750мм
Популярные новости
Трамп заявил, что выполнил «каждое своё обещание», но СМИ указали на преувеличения11 сентября, 04:50 • 20599 просмотра
россияне ударили по АЗС в двух районах КиеваPhotoVideo11 сентября, 07:14 • 19612 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире10:06 • 20926 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро10:20 • 18928 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину12:44 • 7298 просмотра
публикации
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро10:20 • 19051 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире10:06 • 21062 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 49073 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 62327 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 64234 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Виталий Кличко
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Донецкая область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину12:44 • 7596 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 32363 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 34838 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 33704 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 31072 просмотра
Актуальное
Ракетный комплекс "Панцирь"
Отопление
Таймс
MIM-104 Patriot
Крылатая ракета

Жестоко избивал за найденную SIM-карту — должностное лицо российского СИЗО подозревают в бесчеловечном обращении с гражданским лицом из Херсона

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

Должностное лицо СИЗО в оккупированном Симферополе подозревают в избиении гражданского лица из Херсона. Мужчину избивали, чтобы запугать и унизить.

Жестоко избивал за найденную SIM-карту — должностное лицо российского СИЗО подозревают в бесчеловечном обращении с гражданским лицом из Херсона

Должностное лицо российского СИЗО подозревают в бесчеловечном обращении с гражданским лицом из Херсона — в результате избиения мужчина испытал сильную физическую боль и значительные психологические страдания, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора заочно сообщено о подозрении заместителю начальника отдела режима и надзора российского СИЗО № 2 во временно оккупированном Симферополе 

— говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, должностное лицо применяло к гражданским физическое насилие и психологическое давление, в том числе по мотивам ненависти к украинцам. Одним из потерпевших стал житель Херсона.

В декабре 2022 года во время прогулки мужчина нашел SIM-карту и забрал ее с собой. Позже сотрудники СИЗО обнаружили ее среди его вещей.

По приказу должностного лица мужчину вывели из камеры в подсобное помещение на третьем этаже изолятора, которое заключенные называли "баульным", где не было видеонаблюдения.

Гражданского заставили встать лицом к стене, опустить голову и прижать руки ладонями к стене. После этого, по данным следствия, должностное лицо лично начало его избивать — наносило удары руками по туловищу и ногами по нижним конечностям.

В результате избиения мужчина испытал сильную физическую боль и значительные психологические страдания. По данным следствия, насилие применялось умышленно — чтобы запугать потерпевшего и унизить его человеческое достоинство.

Такие действия квалифицированы как бесчеловечное обращение с гражданским лицом, находившимся под контролем оккупационных властей, и нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Двум руководителям российского СИЗО объявили подозрение за пытки украинских пленных в вязьме01.05.26, 14:54 • 3037 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Симферополь
Херсон