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Жорстоко бив за знайдену SIM-картку - посадовця російського СІЗО підозрюють у нелюдському поводженні з цивільним із Херсона

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Посадовця СІЗО в окупованому Сімферополі підозрюють у побитті цивільного з Херсона. Чоловіка били, щоб залякати й принизити.

Жорстоко бив за знайдену SIM-картку - посадовця російського СІЗО підозрюють у нелюдському поводженні з цивільним із Херсона

Посадовця російського СІЗО підозрюють у нелюдському поводженні з цивільним із Херсона - унаслідок побиття чоловік зазнав сильного фізичного болю та значних психологічних страждань, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора заочно повідомлено про підозру заступнику начальника відділу режиму та нагляду російського СІЗО № 2 у тимчасово окупованому Сімферополі 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, посадовець застосовував до цивільних фізичне насильство та психологічний тиск, у тому числі з мотивів ненависті до українців. Одним із потерпілих став житель Херсона.

У грудні 2022 року під час прогулянки чоловік знайшов SIM-картку та забрав її із собою. Згодом працівники СІЗО виявили її серед його речей.

За наказом посадовця чоловіка вивели з камери до підсобного приміщення на третьому поверсі ізолятора, яке ув’язнені називали "баульним", де не було відеоспостереження.

Цивільного змусили стати обличчям до стіни, опустити голову та притиснути руки долонями до стіни. Після цього, за даними слідства, посадовець особисто почав його бити - завдавав ударів руками по тулубу та ногами по нижніх кінцівках.

Унаслідок побиття чоловік зазнав сильного фізичного болю та значних психологічних страждань. За даними слідства, насильство застосовувалося умисно - щоб залякати потерпілого та принизити його людську гідність.

Такі дії кваліфіковано як нелюдське поводження з цивільною особою, яка перебувала під контролем окупаційної влади, та порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Двом керівникам російського СІЗО оголосили підозру за катування українських полонених у вязьмі01.05.26, 14:54 • 3037 переглядiв

Антоніна Туманова

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Сімферополь
Херсон